I sogni son desideri, ma anche realtà: vivi una notte magica nel Museo Ferrari!

Nella Summer Release 2024 di Airbnb è sbucata una novità molto allettante, che nessuno - soprattutto chi è amante della Scuderia Ferrari - può perderesi: si chiama Icone, ed è una nuova categoria di esperienze suggestive offerte dai piu? grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell'arte, dello sport e non solo. Per chi ne è amante non potrà perdersi l'occasione di pernottare in location davvero particolari, in cui far vivere i propri sogni nel cassetto. In particolare, gli appassionati di Ferrari, potranno passare la notte nel Museo Ferrari. Ma come funziona?