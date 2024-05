Rinascita Jadon Sancho: il Borussia se lo coccola e lui lucida la sua collezione stellare di supercar

Appena 24 anni ma già una collezione di auto da far invidia. Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund, in prestito dal Manchester United, pare essere rinato in terra tedesca. Non è chiaro qualche sarà il destino del “re del dribbling” a fine stagione, ma se dovesse vincere la finale di Champions League contro il Real Madrid e magari restare al Dortmund si vocifera di una importante riduzione dello stipendio che, visto la sua indole nello spendere i soldi con facilità, non sarebbe per lui troppo positivo. Come si può vedere dalla sua collezione di auto, che comprende Mercedes, Bentley, Lamborghini.