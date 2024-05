Cerchi un lavoro nel mondo delle auto? Potresti diventare un Personal Car Shopper!

C'è una nuova professione che si sta affacciando nel mondo automotive. Si chiama Personal Car Shopper ed è stata certificata grazie alla collaborazione fra MotorK, specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive in area EMEA, e Fepecs, ente formativo che si dedica alla promozione, tutela e formazione della nascente figura. La partnership andata instaurandosi ha come focus quello di valorizzare e – appunto - certificare il ruolo ormai indispensabile del Personal Car Shopper (PCS), un professionista della mobilità a 360°, la cui formazione spazia dalle competenze tecniche e giuridiche a quelle fiscali, e risponde a regole deontologiche orientate alla tutela del consumatore.