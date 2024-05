Fiat, Mercedes e Jeep: ecco le auto preferite dalle famiglie in Italia

Quando si ha una famiglia la scelta dell'auto deve essere più che accurata, funzionale al trasporto di più persone e comoda, soprattutto in vista di lunghi viaggi. Così, Autohero – rivenditore di vetture usate in Europa – dato anche l'International Days of Families (ovvero la Giornata Internazionale delle Famiglie celebrata ogni 15 maggio), ha deciso di svelare la classifica delle “auto familiari” piu? vendute in Italia nei primi quattro mesi di quest’anno nelle categorie SUV, berline, monovolume e station wagon. Vediamo quali sono le quattro "reginette"...