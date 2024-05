Autista dell'Atac dal cuore d'oro: salva un gattino e poi lo adotta

Pet Camper Tour, la campagna contro l’abbandono degli animali e la sicurezza stradale

Un legame nato all'improvviso

L'autista eroe ha raccontato di essere fermo ad un incrocio quando ha notato il gattino che si infilava sotto l'autobus. Alcuni passanti hanno iniziato a fare dei segnali per attirare la sua attezione, quindi è sceso per capire cosa stesse succedendo. "Si sentiva il miagolio ma non riuscivamo a capire dove fosse", ha raccontato. Il gattino, ribattezzato "Albertino" da Francesco in omaggio alla strada dove l'ha trovato (via Albert Luthuli), si era infilato nel motore, tanto che è stato necessario contattare i Vigili del Fuoco per riuscire ad estrarlo. Alla fine, il conducente ha provato ad effettuare una manovra in retromarcia mentre un agente è riuscito ad afferrarlo. Il cucciolo è stato subito preso in custodia da una dipendente dell'Ama, che lo ha tenuto con sé fino a quando Francesco, a fine turno è tornato a prenderlo, diventando di fatto il suo salvatore e il suo nuovo padrone.

