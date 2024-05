La BMW unica al mondo ispirata a Naomi Campbell è in velluto!

Tra gli ospiti più attesi e acclamati sul red carpet del Festival di Cannes c’è stata la top model Naomi Campbel l. Ma non è stata l’unica star a sfilare. L’icona della moda, infatti, ha presentato una BMW XM unica al mondo, denominata Mystique Allure , che ha debuttato proprio in Costa Azzurra ed è il frutto della collaborazione tra la Campbell e la Casa tedesca (che per il terzo anno consecutivo è partner ufficiale del Festival).

Velluto e paillettes

Unica al mondo perché si tratta della prima BMW realizzata con materiali di alta moda, velluto e scintillanti paillettes Frozen Metallic che vestono la vettura esternamente ed internamente, di colore blu oltremare, non a caso il preferito di Naomi Campbell.

Una collaborazione, quella tra la top model e la Casa tedesca, che va avanti da tempo e che ha dato vita, tra le altre, alla campagna BMW XM 2023 “Dare to be You”. “Mi sento profondamente onorata di aver ispirato la prima sfilata BMW di alta moda, che rappresenta un capolavoro unico sotto ogni aspetto”, ha detto la Campbell. Ma c’è di più. BMW da anni collabora anche con il noto compositore Hans Zimmer per lo sviluppo del suono di guida emozionante per i modelli elettrificati del Marchio. In questo caso, l’esperienza sonora all’interno della vettura è stata realizzata appositamente, e anche qui la musa è stata ovviamente la super top model.

