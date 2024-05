Carburanti: calano ancora i prezzi di benzina e diesel

Continua la discesa dei prezzi dei carburanti, con i numeri che adesso sono più che positivi rispetto a prima, quando c'era stato un vertiginoso aumento. Gli automobilisti, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare una nuova ondata di rialzi e preoccupazioni economiche, ora possono respirare un po'. Come sempre è Quotidiano Energia a elaborare i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, con benzina e Diesel in ribasso . Vediamo i costi nel dettaglio.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

Nel dettaglio

Cominciamo con la verde, il cui prezzo medio praticato in modalità self service è di 1,876 euro al litro (contro 1,881 precedente), con le compagnie tra 1,868 e 1,884 euro al litro (no logo 1,872), mentre al servito si attesa a 2,018 euro al litro (2,023 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,954 e 2,088 euro al litro (no logo 1,929).

Il gasolio, invece, in modalità fai da te, è a 1,727 euro al litro (rispetto a 1,733), con i diversi marchi tra 1,716 e 1,741 euro al litro (no logo 1,721), al servito invece è a 1,872 euro al litro (contro 1,878), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,807 e 1,946 euro al litro (no logo 1,780). Infine il Gpl oscilla tra 0,716 e 0,738 euro al litro (no logo 0,703) e il metano auto fra 1,302 e 1,421 euro al kg (no logo 1,313).

Arriva una riforma riguardante i benzinai: ecco cosa cambierà