Hankook e Uefa Europa League: insieme all'Atalanta per un'impresa eroica

C'è una Dea che sale nell'Olimpo del calcio europeo, in una notte magica sopra il cielo di Dublino. L' Atalanta vince l'Europa League e alza un trofeo leggendario, il primo nella storia del club così prestigioso. La clamorosa impresa della squadra di Gasperini, che ha battuto il Bayer Leverkusen in finale, porta il nome di Ademola Lookman . L'attaccante nigeriano ha segnato una tripletta che ha regalato ai bergamaschi il trofeo più pesante tra quelli assegnati nelle varie competizioni UEFA, e così è diventato non solo il primo giocatore a segnare una tripletta in una finale di Europa League ma ha ricevuto anche il premio Player of the Match Hankook . "Lookman è stato premiato per ovvi motivi e per il suo entusiasmo e la sua energia. È stato davvero brillante e le sue finalizzazioni sono state perfette": questa la valutazione del panel dell'Osservatore Tecnico UEFA sulla sua prestazione in campo. Sembrava difficile, impossibile, perché a volte i sogni e i desideri non riescono a incontrarsi sulla strada della realtà. Eppure, ancora una volta, il calcio italiano ha fatto sì che i desideri di tifosi e appassionati divenissero verità.

Ne siamo stati testimoni, in prima persona, in questa pazza trasferta del club nerazzurro, lontana ben 1.833 km dal Gewiss Stadium, e organizzata da Hankook. Neppure il vento freddo e la temperatura rigida del Mare d'Irlanda, ha congelato l'emozione e l'adrenalina che solo una serata speciale così poteva scatenare. Abbiamo vissuto gli stessi momenti e le stesse tappe che la UEFA riserva agli ospiti più esclusivi: dall'incredibile elettricità dell' UEFA Europa Lounge Hospitality , dove abbiamo assaporato i tradizionali sapori irlandesi, alle comode poltrone della tribuna dell' Aviva Stadium , vestito a festa con i colori della Dea e dei rossoneri di Xabi Alonso . Hankook ci ha permesso di essere parte integrante di quel tifo da brividi che per tutti i 90' ha fatto venire la pelle d'oca anche ai giocatori in campo. Cori e lacrime che poi sono esplosi ancora di più, al momento della premiazione e dei fuochi d'artificio con l'Atalanta prima sul palco e poi in mezzo ai suoi tifosi, in oltre 9mila presenti a Dublino. E alla fine c'è stato anche il momento di un importante annuncio. Mai come in questo caso il detto "squadra che vince non si cambia " si sposa alla perfezione anche alla partnership tra Hankook Tire e la UEFA , iniziata nel 2012. Il produttore di pneumatici premium ha annunciato l'estensione della collaborazione con la UEFA Europa League per altri tre anni, fino alla fine della stagione 2026/27, diventando così il sodalizio di più lunga data nella competizione.

Uefa e Hankook, partnership vincente

"Il calcio è lo sport più popolare e preferito in Europa. Milioni di tifosi guarderanno le partite in televisione e negli stadi e noi siamo orgogliosi di fare parte di tale contesto - ha detto Sanghoon Lee, presidente di Hankook Tire Europe - . La sponsorizzazione della UEFA Europa League e della UEFA Conference League è un elemento chiave della nostra strategia di marketing, che mira ad aumentare ulteriormente la consapevolezza e l'attrattiva di Hankook e Laufenn sul mercato europeo. In particolare, la presenza significativa del nostro marchio Hankook iON, sviluppato esclusivamente per i veicoli elettrici, ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo di diventare il primo produttore mondiale di pneumatici per veicoli elettrici. Inoltre il lancio della UEFA Conference League ha già dimostrato di essere la piattaforma perfetta per aumentare la consapevolezza del nostro marchio secondario Laufenn in Europa".

Le sfide per il futuro

Il presente è una sfida quotidiana per il marchio sudcoreano che però guarda al futuro, non solo dei rettangoli verdi ma anche delle strade di tutto il mondo. Per garantire sicurezza, agilità e stabilità anche ai veicoli ibridi ed elettrici Hankook ha sviluppato appunto il nuovo iON FlexClimate, il suo primo pneumatico quattro stagioni specifico per Suv e auto elettriche nel mercato europeo, e il corrispondente battistrada invernale Hankook iON i*cept. L'obiettivo raggiunto con iON FlexClimate, che dispone delle marcature M+S e 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) e può quindi essere utilizzato in molti paesi Europei durante tutto l'anno, è offrire prestazioni elevate tanto in estate quanto in condizioni stradali invernali moderate. Rispetto agli pneumatici convenzionali, oltre all'eccellente aderenza sul bagnato, permette una resistenza al rotolamento particolarmente bassa e una costruzione ottimizzata in termini di peso, mantenendo al contempo la sua indole robusta, grazie anche alle sue speciali lamelle interconnesse 3D Grip Claw e la mescola ProGrip. Il nuovo iON FlexClimate beneficia già della nuova “iON Innovative Technology”. Si tratta di un sistema tecnologico più dettagliato sviluppato da Hankook per migliorare ulteriormente l'efficienza in ricerca e sviluppo e, in particolare, gli pneumatici per veicoli elettrici prodotti dall'azienda. E comprende quattro tecnologie chiave: i Sound Absorber (rumore), i Super Mileage (usura), i Perfect Grip (aderenza) e i Extreme Lightness (resistenza al rotolamento). Il cuore del sistema è costituito da 58 tecnologie brevettate che sono state integrate nello sviluppo della famiglia di pneumatici iON. Il nuovo pneumatico iON FlexClimate è disponibile nelle 8 dimensioni più popolari nel segmento dei veicoli elettrici per automobili e SUV, comprese tra i 17 e i 21 pollici.