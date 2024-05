Finisce con l'auto nella laguna, ma il finale è davvero inaspettato

Ci sono alcuni incidenti che, pur non coinvolgendo altri mezzi di trasporto, possono essere molto pericolosi. Un epilogo infelice non è per niente scontanto, e in certi casi è davvero la fortuna a sistemare le cose. Questo è esattamente ciò che è successo a Rosolina, in direzione Albarella, il 27 maggio scorso. Un signore, che stava attraversando via Po nel pomeriggio, si è trovato con la sua Nissan immerso in una laguna.