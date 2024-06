'Tommy One' a caccia del record mondiale Napoli-Capri

Il consigliere alla Motonautica del Circolo Canottieri Napoli, Gianluca Biondi, ha voluto ospitare questa manifestazione a testimonianza della grande tradizione motonautica del Circolo Canottieri Napoli che può vantare l’organizzazione di tantissime manifestazioni e la conquista di molti titoli anche ai massimi livelli in questo sport negli ultimi 50 anni. Durante il tentativo di record di Maurizio Schepici e Fulvio De Simone sarà ospite Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana Motonautica. Dopo il tentativo di record ci sarà una cena di gala al Circolo Canottieri Napoli per dare degna ospitalità a tutti coloro che renderanno possibile il tentativo di record e per dare l’appropriata cornice ad un evento sportivo di tale portata.

Maurizio Schepici intende rivolgere un "profondo ringraziamento al personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso Biocampus di Trigoria per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l'esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture sanitarie. Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la buona qualità dell’assistenza ricevuta nella serata dello scorso 28 maggio per una preoccupante situazione di salute. L'esperienza, la capacità e la preparazione che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta la vostra equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente, peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz'altro alla ripresa sia fisica che psicologica del paziente stesso. Io e mia moglie non dimenticheremo mai le attenzioni, la cura e l'amore che il personale del reparto mi ha dedicato, perché lì c'è sempre un sorriso per tutti e questo non è poco nei momenti di sofferenza. In modo particolare vorrei ringraziare la dottpressa Emanuela Fellini per la dedizione e la propensione ad aiutare il prossimo unitamente all’infermiere Matteo Meogrossi e a tutto il personale presente durante la fascia notturna in cui sono stato tenuto in osservazione. Un grazie ancora a voi tutti, per l'ottima gestione del Reparto da me personalmente costatata e tanti auguri per la vostra benefica attività di assistenza".