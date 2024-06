Autotorino: a Roma una settimana intera all'insegna dei nuovi van Mercedes

La presentazione si inserisce nell’interessante andamento delle immatricolazioni del segmento “monovolume e multispazio” nel Lazio, che nei primi cinque mesi del 2024 hanno registrato un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023: tra gennaio e maggio in regione sono state immatricolate 1.540 vetture di questo tipo contro le 1.275 dell’anno precedente. Roma con 1.378 auto monovolume registrate, segna un +24% rispetto al 2023. Andamento positivo anche per le province di Viterbo (53 vetture, +26%) e Rieti (17 auto immatricolate, +13%); mentre Latina (56 auto) e Frosinone (36), registrano un leggero calo.

La gamma auto

La nuova Classe V, disponibile anche in versione 100% elettrica con il modello EQV, pone a tutti gli effetti un ponte verso il futuro e si presenta con un nuovo look: design più curato sia per gli esterni sia per gli interni, dove si è accolti da spazi ampi e materiali di qualità, aumentando così non solo il comfort dei passeggeri ma anche del conducente, soprattutto grazie alle nuove tecnologie avanzate. Un modello versatile che si adatta a diverse tipologie di utilizzatori, dagli operatori del noleggio con conducente alle famiglie ed agli amanti del tempo libero, dagli uomini d’affari ai VIP. Per tutti loro è stata pensata da Autotorino questa ‘open week’ presso la sede di Variola, dove poter trovare la consulenza degli specialisti Mercedes-Benz Vans.

Tutti i nuovi modelli di Classe V, sia termici che elettrici, offrono inoltre un sistema multimediale nativo di ultima generazione che garantisce ad esempio, intrattenimento, informazioni, velocità di risposta, funzioni di supporto al parcheggio visualizzate sul display centrale e funzioni e visualizzazioni aggiuntive specifiche per la versione full-electricEQV. Non solo, il sistema include anche servizi gratuiti come la gestione degli incidenti e delle anomalie, oltre a servizi aggiuntivi gestiti tramite App da remoto per il blocco e lo sblocco delle portiere e l'apertura e la chiusura dei finestrini.

Sarà possibile scoprire l’intera gamma dei veicoli commerciali Mercedes-Benz, compresi anche i modelli elettrici EQT, eVito, eSprinter ed eCitan - dal 10 al 14 giugno presso la sede di Roma Variola previa registrazione.

