KINTO Italia e Divisione Calcio a 5: insieme per promuovere una mobilità sostenibile e responsabile

In virtù di questa collaborazione, KINTO fornirà alla Divisione una combinazione di vetture elettrificate della gamma Toyota e Lexus , tra cui 2 Toyota RAV4, 1 Lexus RX e 1 Lexus NX, tutte dotate di tecnologia Full Hybrid con alte prestazioni, bassi consumi ed emissioni ridotte di CO2 e NOx. Vi sarà inoltre un’attivazione dedicata sui servizi di mobilità KINTO, che consentiranno alla comunità dei tifosi di spostarsi all’insegna del rispetto per l’ambiente.

KINTO sarà anche il ‘Title Sponsor’ della terza edizione della Futsal Future Cup, in programma a Rimini dal 24 al 26 giugno, che segnerà la conclusione della stagione 2023/2024 del futsal. Durante l'evento, KINTO ha pianificato diverse iniziative per accompagnare i tifosi in modo semplice e conveniente attraverso i suoi servizi di mobilità sostenibile sulle app di mobilità KINTO Go e KINTO Share.

L'app KINTO Go è una piattaforma di servizi integrati che permette di pianificare i propri spostamenti in modo semplice ed efficiente, combinando varie opzioni di trasporto come mezzi pubblici, taxi, e soluzioni di micro mobilità. Il servizio KINTO Share permette invece di noleggiare vetture della gamma Toyota e Lexus per periodi che vanno da un minuto a 30 giorni.

Per agevolare gli spostamenti da e verso la sede dell'evento, KINTO offrirà ai tifosi e alle loro famiglie un voucher di €5 utilizzabile sulle app KINTO Go e KINTO Share, valido dal 5 al 30 giugno. Un incentivo per facilitare l’ingresso nel mondo KINTO ed accedere ai vantaggi della mobilità responsabile e rispettosa dell’ambiente.

KINTO Italia e Divisione sono entusiaste di collaborare per incoraggiare comportamenti rispettosi dell’ambiente e per offrire soluzioni di mobilità che contribuiscono a un futuro più sostenibile ed inclusivo.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella grande famiglia del futsal italiano KINTO, un brand riconosciuto a livello internazionale che ci accompagnerà nel percorso di sviluppo della disciplina". – afferma il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini – “Condividiamo con KINTO i concetti della sostenibilità, cruciale nel mondo contemporaneo, e della mobilità, che si sposa perfettamente con la nostra visione di territorialità. È significativo, inoltre, che il rapporto di collaborazione parta idealmente con la Future Cup, un evento che pone l’accento sui giovani, il cuore pulsante del nostro movimento”.

“Siamo felici di annunciare la partnership con la Divisione Calcio a 5, che mira a rendere gli eventi di futsal sempre più sostenibili e accessibili a tutti grazie alle vetture elettrificate della nostra gamma Toyota e Lexus e alle soluzioni di mobilità innovative e digitali di KINTO” – ha dichiarato Mauro Caruccio, CEO e Chairman di KINTO Italia e CEO di Toyota Financial Services Italia – ‘’L’evento finale della Futsal Future Cup è un esempio di come soluzioni quali KINTO Go e KINTO Share possano far vivere a tutti gli appassionati l’esperienza dell’evento sportivo garantendo al contempo spostamenti semplici e sostenibili’’.

