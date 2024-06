Ferrari, Le Mans è ancora rossa: altra vittoria alla 24 ore

LE MANS - Un anno dopo aver vinto l’edizione del Centenario, Ferrari ottiene un nuovo successo alla 24 Ore di Le Mans 2024, la gara endurance più famosa e blasonata al mondo. A transitare per prima sotto la bandiera a scacchi raccogliendo l’applauso dei tifosi è la 499P numero 50 del team ufficiale Ferrari – AF Corse condotta al traguardo da Nicklas Nielsen , che ha condiviso la vettura con Miguel Molina e Antonio Fuoco. Terza la Le Mans Hypercar 'gemella', la numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

I numeri della Ferrari a Le Mans

Per Il Cavallino Rampante si tratta dell’11esima vittoria assoluta nella classica maratona endurance francese, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta l’11 giugno 2023 con la 499P numero 51: i precedenti risalgono al 1949, 1954, 1958, e agli anni compresi tra il 1960 e il 1965. Nell’albo d’oro della Casa di Maranello a Le Mans figurano, inoltre, 29 successi di classe: le vittorie complessive, quindi, raggiungono quota 40. La gara, valida come quarto round del FIA WEC 2024, ha visto la 499P numero 83 del team AF Corse – a lungo protagonista, occupando anche la testa della corsa – ritirarsi dopo 248 giri.

La 24ore di Valentino Rossi

Valentino Rossi è stato costretto a ritirarsi dalla 24 Ore di Le Mans questa notte dopo che il suo compagno di squadra è uscito di pista con la sua BMW . Poco prima dell'una, l'omanita Ahmad Al Harthy, che si trovava nella top five della classe inferiore LMG T3, ha terminato la sua gara nella ghiaia. Non potendo ripartire, l'equipaggio del team belga WRT ha dovuto gettare la spugna. Il ritiro è stato un duro colpo per Rossi, Al Harthy e il terzo uomo del team - il belga Maxime Martin - che puntavano a un podio sul circuito della Sarthe.