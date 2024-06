FIAT e Disney Italia si uniscono con la 600 Hybrid di Inside Out 2

FIAT rinnova la sua magica partnership con Disney Italia , inaugurata con la realizzazione delle cinque uniche versioni a tema della Fiat Topolino in occasione del centenario Disney . In questa nuova fase di collaborazione, entrambe le parti presentano nuovi protagonisti: la 600 Hybrid per FIAT e il film d'animazione "Inside Out 2" per Disney e Pixar .

Giuseppe Galassi , Managing Director di FIAT e Abarth Italia, ha così commentato: "Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con Disney Italia, dopo il successo delle Topolino one-off. Abbiamo scelto di sostenere ancora una volta la magia delle incredibili storie che Disney e Pixar hanno sempre offerto alle famiglie italiane, lo stesso pubblico dei nostri prodotti e, soprattutto, che condividono i nostri valori. Infatti, in perfetta sintonia con il tema di "Inside Out 2", FIAT abbraccia tutte le sfumature dell'animo umano con la sua iconica compatta, la 600 Hybrid. La vettura, che segna il ritorno di Fiat nel segmento B, grazie alle sue caratteristiche distintive, non solo accoglie i nuovi sentimenti introdotti nel film, ma li trasforma in un'esperienza di guida unica e positiva. Le nuove emozioni, come Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia, a bordo della Fiat 600 si possono tramutare in esperienze da vivere e apprezzare, grazie alle ricche dotazioni e funzionalità che la nuova Fiat 600 offre: l'ambiente cromatico avvolgente, la videocamera posteriore dedicata e i sedili massaggianti per il conducente. Questa scelta riflette l'impegno di FIAT nel creare un'esperienza di guida che rispecchi e valorizzi la complessità e la varietà delle emozioni umane, orientando i propri clienti verso la bellezza e la positività".

Capace di trasformare le emozioni

L'iniziativa mette in primo piano tutte le emozioni che si possono provare alla guida, spaziando dalle più piacevoli alle sensazioni comunemente considerate negative, che si trasformano, grazie alla Fiat 600 Hybrid, in positive esperienze di viaggio. Con il sequel di "Inside Out", Disney e Pixar introduce infatti nuovi stati d'animo: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto che vengono accolti e trasformati grazie alle innovazioni presenti nella vettura. Oltre a ospitare comodamente fino a 5 persone, l'iconica vettura è in grado di soddisfare tutte le varie sfaccettature emotive rappresentate nel film, offrendo soluzioni specifiche per ognuna di esse.

Niente ansia, né imbarazzo per il parcheggio

La combinazione dell'iconicità e dello stile di vita italiani dà origine a un design cool che contribuisce ad alleviare l'ansia grazie alla cromoterapia degli interni: la Fiat 600 Hybrid è la prima compatta a offrire la possibilità di guidare in un ambiente cromatico unico, con 64 diversi abbinamenti di colori selezionabili per la luce ambientale e l'illuminazione dell'ambiente radio.

L'imbarazzo, spesso provato durante le manovre di parcheggio, non sarà più un problema grazie ai sensori a 360° e alla videocamera posteriore dedicata, dotata di griglia dinamica che consente di evitare gli ostacoli. Inoltre, il sentimento di invidia scomparirà grazie ai sedili massaggianti del conducente, garantendo un'autentica esperienza all'italiana, mentre la noia sarà sconfitta dalle numerose funzionalità dell'infotainment che rendono anche i viaggi più lunghi divertenti e piacevoli.

La sfilata a Roma

In occasione della première del tanto atteso sequel d’animazione a Roma, il 17 giugno, la Fiat 600 Hybrid ha sfilato per le vie della capitale ed è stata esposta per celebrare questa straordinaria partnership tra FIAT e Disney Italia. L’evento rappresenta un'opportunità unica per le famiglie italiane, gli appassionati del marchio e per gli amanti del cinema di immergersi nella magia dell'animazione. La presenza della Fiat 600 Hybrid all'interno di questo contesto non solo sottolinea l'importanza della collaborazione tra i due universi, ma evidenzia anche come l'iconica vettura sia in grado di incarnare perfettamente lo spirito e l'essenza del film. Durante l'esposizione, i visitatori avranno la possibilità di esplorare da vicino le caratteristiche uniche della Fiat 600 Hybrid e di comprendere come questa vettura sia in grado di adattarsi alle diverse emozioni che accompagnano la guida quotidiana.

FIAT compie 125 anni: il marchio più amato dagli italiani