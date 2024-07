Allarme carburanti: i prezzi della benzina continuano a salire

Quotidiano Energia, grazie all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, ha segnalato una nuova crescita sui carburanti. In particolare, è la benzina a preoccupare di più: in modalità self si attesta ora a 1,877 euro/litro (1,873 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,874 e 1,899 euro/litro (no logo 1,861). Al servito, invece, è a 2,018 euro/litro (2,015 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,957 e 2,103 euro/litro (no logo 1,918).