Ferrari contro la piaga dei prodotti contraffatti sequestrati

Tutti i prodotti confiscati

Il programma ha smascherato oltre 400mila contraffazioni in tutto il mondo. Tra i prodotti falsi trovati ci sono ben 13.415 cinture, 872 modellini in scala, 57.503 portafogli, 100.351 capi di abbigliamento e 17.438 paia di scarpe. Nel corso dell'anno passato sono stati anche confiscati 30.161 profumi, 17.231 borse e 60.903 orologi, 11.500 scudetti adesivi, 800 monopattini elettrici, 1.092 palloni da calcio e persino 3 automobili. Per ulteriori informazioni sul programma Ferrari Reward Anticontraffazione, è possibile visitare il sito ufficiale all'indirizzo ferrari.com/it-IT/reward-anticounterfeiting.

