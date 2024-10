Keanu Reeves debutta come pilota ma sbanda e finisce fuori pista

L'attore Keanu Reeves, noto per i suoi ruoli in film ricchi di azione come Matrix e John Wick, ha fatto il suo debutto professionale sulle piste da corsa, dove è uscito di pista, classificandosi al 25° posto su 33 concorrenti. L'attore ha partecipato alla Toyota GR Cup, una gara per dilettanti appassionati di auto e aspiranti piloti, che si è tenuta nel leggendario circuito di Indianapolis. È andato fuori pista per evitare una collisione e fortunatamente è rimasto illeso.