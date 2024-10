MilleniumExpo: la mostra delle auto d'epoca torna nella Capitale

La Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone vince a Revigliasco Torinese

Gli eventi in programma

Oltre all’esposizione di veicoli storici di club e privati, sarà possibile trovare una vasta gamma di ricambi e accessori per auto e moto d’epoca, insieme a pezzi di modellismo vintage, memorabilia e storiche insegne pubblicitarie. Uno dei momenti importanti della due giorni sarà il Concorso di Eleganza per auto d’epoca, patrocinato dal Municipio Roma VII, che si terrà sabato 12 ottobre in memoria di Sergio Curati, fondatore dell’evento.

La 39esima edizione comprende le celebrazioni dei 50 anni della Volkswagen Golf, organizzate in collaborazione con il registro Volkswagen, che porterà in mostra il modello MK1 e le sue varianti. L’evento ospiterà anche il Moto Incontro e il Villaggio FMI, realizzati in collaborazione con Federmoto Lazio e il Vespa Club d’Italia e non mancheranno le esposizioni di sidecar e altri veicoli caratteristici. Domenica 13 ottobre sarà poi il turno di un evento speciale che arricchirà la manifestazione di un tocco retrò: il decimo anniversario di Miss Pin Up WW2, un appuntamento che porterà sul palco il fascino vintage delle pin-up stile anni '40.

Le dichiarazioni dei presenti

“Ogni appassionato di auto e moto d’epoca di Roma e provincia sa che quando si parla di Capannelle non si parla tanto di corsa dei cavalli, ma della mostra di auto e ricambi d’epoca, è diventato un marchio, al punto che anni fa, mio padre, che insieme ad un socio inventò questa manifestazione, chiamò le prime edizioni “cavalli e cavalli”, in riferimento all’associazione dei cavalli vapore con i cavalli da corsa. È una struttura unica nel suo genere nel panorama delle mostre scambio, non è un centro fieristico, non è un capannone, ma un parco con tante zone coperte e scoperte. Mostra scambio è un evento in cui intervengono appassionati, professionisti e commercianti di auto moto e ricambi d’epoca, in cui in parte c’è anche il discorso di scambiare dei componenti, ma, soprattutto, si vende, si espone, e si acquista. La passione va tramandata, e questo evento rappresenta un ottimo viatico per trasmetterla alle nuove generazioni, augurandoci, che, nel contempo, si possa alimentare un ricambio generazionale degli espositori che compiono il loro lavoro con tanta passione”. Ha affermato Christian Curati, organizzatore dell’evento MillenniumExpo.

“La prima edizione Millennium mostrascambio si è tenuta nel ’99, e si chiamava così perché eravamo prossimi all’anno 2000. All’epoca, ebbi la possibilità di conoscere tutte quelle persone, a cominciare da Sergio Curati, che hanno realizzato per la prima volta una mostra dedicata all’automobilismo storico nella capitale e sarò felice di presentare questo Concorso d’Eleganza memoria Sergio Curati che si svilupperà con autovetture molto particolari, auto che è difficile vedere nelle mostre specializzate ed hanno un valore intrinseco elevato”. Ha dichiarato Gaetano Cesarano Presidente Uiga “La passione non ha né confini né bandiere, abbiamo le basi per ampliare questo evento per farlo diventare una sorta di Goodwood, per adesso le pin up rappresentano un primo passo per adeguarsi al quel contesto, così come il concorso d’eleganza che, quest’anno, vedrà una selezione importante”. Ha spiegato Stefano Cerrone Ceo di Vintage Car Expertise.

