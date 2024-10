Torna la Track Experience senza barriere a Vallelunga

Quest’anno, l’Autodromo di Vallelunga a Campagnano di Roma farà da scenario ad una manifestazione interamente dedicata ai motori e all’inclusione, rivolgendosi ad un numero ancora più alto di persone grazie al gemellaggio con l’associazione Di.Di. Diversamente Disabili. Frutto di questa collaborazione è l’unione dell’ormai tradizionale evento targato Sinapsi con il “Di.Di. Day” che porterà i ragazzi a provare l’ebbrezza di effettuare giri in pista non solo su auto ma anche su moto sportive guidate da esperti piloti.

Sarà una giornata piena di adrenalina, con ospiti del calibro di Alex de Angelis, con supercar, auto storiche, moto e fuoristrada che faranno assaporare il gusto della velocità a tante persone con e senza disabilità. Ma sarà molto più di una semplice festa automobilistica, sarà un’occasione per creare connessioni, ispirare gli altri e vivere avventure indimenticabili, in un clima di gioia e solidarietà, abbattendo ogni barriera.

La rilevanza sociale dell’evento è stata riconosciuta dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale che, oltre a patrocinare l’iniziativa, ha invitato 400 bambini che si sono distinti per il loro spirito di inclusione, insieme alle loro famiglie.

A fare da cornice all’esperienza in pista un ricco programma di eventi che completeranno la giornata. I partecipanti potranno scoprire i segreti della guida sicura, ci saranno giochi, spettacoli e musica dal vivo e i più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili. E per un’esperienza davvero unica, inoltre, genitori e figli potranno sfidarsi insieme sulla pista kart che verrà allestita per l’occasione.

Per partecipare all’evento gratuito, le persone con disabilità e le associazioni che vorranno far parte di questa iniziativa, potranno compilare il form di iscrizione disponibile sul sito dell’evento.

L’evento arricchisce l’offerta delle attività del progetto “Aracne – La rete che include”, di cui Sinapsi è partner, che nasce con l’obiettivo di promuovere la piena inclusione sociale di minori con disabilità e in condizioni di povertà educativa. La manifestazione coinvolgerà numerose associazioni sportive, realtà dedicate alla disabilità, volontari, piloti e persone dal cuore grande, tutte unite da un obiettivo comune: creare un’atmosfera di amicizia, condivisione, consapevolezza ed emozione.

Per maggiori informazioni clicca qui https://www.sinapsiautisticangel.it