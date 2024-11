BYD Seal U DM-i: l’innovazione tecnologica che elimina l’ansia da ricarica

BYD continua a ridefinire i confini dell'innovazione tecnologica con la sua motorizzazione DM-i, una soluzione che combina i benefici dell'elettrico con un'autonomia straordinaria, che arriva fino e 1.080 km in ciclo combinato. La tecnologia Super DM (Dual Mode) di BYD segna un’autentica rivoluzione nel mondo dei veicoli ibridi plug-in (PHEV). L’unione di un motore ad alte performance ed una batteria di grande capacità rappresenta un approccio innovativo, in grado di garantire un’elevata efficienza energetica e consumi di carburante ridotti, con il motore a combustione che interviene solo quando davvero necessario, ma anche di offrire un'esperienza di guida senza pari. Ogni viaggio diventa un momento di pura emozione, in cui la tecnologia si fonde con la sostenibilità portando il guidatore ad abbracciare un nuovo modo di vivere la mobilità.

Blade Battery: il Meglio della Tecnologia Elettrica Le nuove celle prodotte da BYD hanno un disegno del tutto innovativo: sono lunghissime e assomigliano, appunto, a delle spade. la lunghezza delle celle, occupa tutta la lunghezza del pacco batteria, aumentandone la densità energetica: le celle sono in litio-ferro-fosfato (LFP) quindi più economiche di quelle agli ioni di litio tradizionali.

Con il 50% in più di capacità rispetto alle batterie tradizionali, le Blade Battery - prodotte interamente da BYD - assicurano oltre 5000 cicli di carica e scarica, per una sicurezza che dura nel tempo. La progettazione innovativa di queste batterie garantisce non solo prestazioni superiori, ma anche una maggiore resistenza al surriscaldamento. BYD offre a tutti i clienti 8 anni di garanzia sulle batterie: un segno tangibile della propria fiducia nella qualità e nella longevità dei suoi prodotti. Le Blade Battery riflettono quindi l’impegno della casa produttrice per una mobilità che sia responsabile, tecnologica ed innovativa. Comfort e Qualità degli Interni L’attenzione di BYD al comfort e alla qualità degli interni emerge da ogni dettaglio. Salire a bordo di un veicolo BYD significa immergersi in un’esperienza di guida che unisce lusso e benessere. Il cruscotto è impreziosito da un innovativo schermo infotainment da 15,6 pollici, capace di ruotare tra modalità verticale e orizzontale per offrire al cliente una maggiore versatilità e un viaggio fluido e intuitivo.

Non è solo la tecnologia a colpire: i materiali pregiati dei sedili e delle superfici interne raccontano una storia di eleganza e raffinatezza. Sicurezza ai Massimi Livelli La sicurezza è al centro della missione di BYD, come dimostrano le 5 stelle conquistate nei rigorosi test di sicurezza Euro NCAP. Ogni veicolo del brand è dotato di un'ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di serie, progettati per proteggere e garantire la massima protezione a tutti gli occupanti. Funzionalità come il Forward Collision Warning, l'Autonomous Emergency Braking e il Lane Keeping Assist lavorano in perfetta sinergia, creando una rete di sicurezza presente in ogni viaggio.

Un Design d’Esperienza Come tutte le Case Cinesi, anche BYD ha dovuto superare il pregiudizio che vedeva le auto prodotte in Oriente come dei cloni delle auto Europee. Un obiettivo ambizioso, ma che è stato raggiunto grazie a un acquisto di eccezione e di gran prestigio. Il design delle auto BYD porta con sé l’eredità di un maestro del settore: il designer responsabile delle linee e dell’estetica del brand dal 2017 è Wolfgang Egger, formatosi in Alfa Romeo , con un passato nel gruppo SEAT, poi in Lancia e di nuovo in Alfa Romeo prima di passare al gruppo Audi . Sotto la diretta responsabilità di Egger sono state prodotte le Seat Ibiza, Cordoba e Altea, la Nuvola e per Alfa Romeo la 147, la GT e la 8C competizione.

Questa esperienza prestigiosa si riflette in ogni dettaglio, conferendo ai veicoli un’eleganza e una sportività senza pari, in un perfetto connubio di bellezza e funzionalità. La combinazione di talento e know-how internazionale contribuisce a offrire un’esperienza di guida davvero unica.

