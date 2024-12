Da Alpine ad Alpink, livrea rosa per gli ultimi tre GP del 2024

Per il Gran Premio di Las Vegas, e per gli ultimi due della stagione (in Qatar, a Lusail, e a Yas Marina, il circuito cittadino di Abu Dhabi), Alpine farà sfoggio di una nuova livrea dove a essere protagonista è il colore rosa. Una novità (non così tanto visto che non è la prima volta che il rosa viene scelto come tinta) frutto della collaborazione con il partner principale del team, BWT. Nel lancio ufficiale della livrea, si è anche giocato con i nomi, presentando le monoposto come “Alpink”.