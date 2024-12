Il Babbo Natale del Ferrari Club: passione Rossa dai bambini del Gemelli

La Ferrari Therapy e i regali di Babbo Natale per i bambini dei reparti di oncologia e radiologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La collaborazione tra il Ferrari Club Passione Rossa di Fabio Barone e Leonardo Hotels porterà a termine sabato 21 dicembre un’iniziativa benefica per un pensiero e un messaggio di solidarietà da portare sotto l’albero e al cuore dei piccoli che non hanno la fortuna di passare il Natale nelle loro case. Un’iniziativa che prenderà il via alle 9 di sabato presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” in Via Brava 99, dove Barone renderà omaggio alla teca che contiene i resti della vettura del compianto Giovanni Falcone. Sarà la stessa Polizia Penitenziaria a scortare le Ferrari attraverso le vie della Capitale.