Emozioni al Gemelli: Babbo Natale in Ferrari ha portato regali ai bambini

Regali e sorprese, emozioni e brividi: è stata una giornata speciale quella vissuta oggi sabato 21 dicembre al Policlinico Agostino Gemelli. Perché ci sono tante maniere per regalare un sorriso a bambini meno fortunati, costretti a passare questi giorni di festa lontano dalle proprie famiglie e in un letto d’ospedale invece che nella propria casa.

Ma portare i regali con un Babbo Natale su una…. slitta color Rosso, esaudire sogni e desideri di una vita che volano sempre sulle quattro ruote targate Maranello, è qualcosa di più di una buona azione, di un’iniziativa di beneficienza. È mettere il cuore dove molti non lo mettono.

Alla fine, la collaborazione tra il Ferrari Club Passione Rossa, del suo Presidente Fabio Barone e di Leonardo Hotels ha centrato in pieno il suo obiettivo: portare sorrisi e gioia dove ce n’era più bisogno. E di gioia pura, parliamo. Perché quella abbiamo visto negli occhi e nei gesti dei bambini ospiti dei reparti di oncologia e radiologia che si sono visti letteralmente ricoprire dai regali arrivati a bordo del corteo di Ferrari del Club Passione Rossa. Corteo partito dalla Scuola di Formazione e Aggiornamento dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” in Via Brava 99, dopo l’omaggio di Barone alla teca che contiene i resti della vettura del compianto giudice Giovanni Falcone.

La scorta della Polizia Penitenziaria ha consentito alla sfilata di Ferrari di attraversare le strade intasate della Capitale in questi giorni pre natalizi. Tappa obbligata al Leonardo Boutique Hotel Rome Termini, dove Babbo Natale è salito a bordo della sua specialissima slitta con tutti i sacchi stracolmi di regali poi portati a destinazione al Gemelli.

A completare la riuscita dell’iniziativa l’annuncio da parte di Fabio Barone che verrà esaudito anche il desiderio di Daniele, un ragazzo di 17 anni affetto da Distrofia di Duchenne: cioè quello di assistere dal vivo a un Gran Premio di Formula 1. Un desiderio manifestato anche grazie all’impegno di Make-A-Wish Italia Onlus che da 20 anni si impegna ad esaudire desideri come quello di Daniele o di altri ragazzi colpiti da gravi patologie. «È stata una giornata incredibile - ha raccontato dopo la consegna dei regali Barone davanti al Policlinico Gemelli -. Non ho mai visto bambini e ragazzi correre così felici nei corridoio di un ospedale. È una soddisfazione difficile da descrivere, come le emozioni provate. Un patrimonio personale, intimo che conserverò per sempre e che non è nemmeno paragonabile al resto della mia attività. Sono giornate che andrebbero vissute quotidianamente ma non è sempre possibile. Il Natale serve anche a questo, a ricordarci di qualcuno che ha più bisogno di noi. Pensare poi di organizzare la sorpresa a Daniele per farlo portare a un GP di Formula 1, il sogno della sua vita mi trasmette una felicita senza limiti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA