Motociclismo, sull’Ardeatina il primo Memorial Cassetta del Vespa Club Roma

Una giornata all’insegna della passione per le due ruote, tra competizione, divertimento e grande emozione. Si è svolto a Roma, sulla via Ardeatina, il Criterium di Regolarità “Memorial Fabrizio Cassetta”, organizzato dal Vespa Club Roma e dedicato al socio, prematuramente scomparso lo scorso agosto, che avrebbe compiuto 66 anni. La gara ha visto la partecipazione di decine di vespisti, chiamati rispettare un tempo prestabilito su un determinato percorso. Un tipo di manifestazione che non premia solo la velocità, ma anche la precisione e la regolarità nella guida, rendendola un mix di abilità tecniche e gestione del tempo. Al netto delle penalità delle due prove, la migliore prestazione è stata di Roberto De Carolis del Vespa Club Le Ferriere, a seguire Franco Carboni del Vespa Club Roma in seconda posizione, mentre Paolo Schinsari, appartenente sempre al Vespa Club Le Ferriere, è salito sul terzo gradino del podio.