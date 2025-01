Africa Eco Race, vince Pedrero nella categoria +1000 cc

La moto che ha vinto all’Africa Eco Race

La Pan America 1250 era praticamente nella sua configurazione originale, gareggiando per la seconda volta con modifiche minime, tra cui una piccola regolazione del radiatore per un migliore raffreddamento. Alimentata dal motore Revolution Max 1250, un V-Twin da 1250 cc raffreddato a liquido, la moto ha dimostrato potenza, resistenza e affidabilità, gestendo ambienti estremi con la stessa configurazione disponibile per i motociclisti di tutto il mondo. "In Harley-Davidson, siamo orgogliosi di offrire motociclette costruite per l'avventura, e la Pan America 1250 è l'espressione massima di questo spirito - ha dichiarato Kolja Rebstock, vice presidente regionale di Harley-Davidson per Europa, Medio Oriente e Africa -. Ancora una volta, l'incredibile risultato di Joan Pedrero, ottenuto su una moto quasi di serie e come una delle moto più grandi della gara, è un momento rivoluzionario che dimostra le capacità e la versatilità della H-D Pan America in una classe a sé stante".