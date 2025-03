Audi Q5 e Q5 Sportback, performance alla prova dell'Autodromo di Monza

La nuova generazione dell' Audi Q5 , la terza, è stata una rivoluzione radicale. Il Suv dei quattro anelli, che costituisce uno dei pilastri della gamma Audi Q, rappresenta il massimo comun denominatore dei valori automobilistici che il Marchio dei quattro anelli incarna. Da sempre, Audi si è infatti presentata sul mercato come una sintesi, come un punto di congiunzione tra sportività e piacere di guida, tra anticipazione del futuro e il presente, tra complessità tecnica e semplicità d’uso. È un centro, un’espressione armonica, un punto di equilibrio. Da 17 anni Audi Q5 esemplifica questa caratteristica perché - proprio come una formula chimica - unisce elementi diversi creando dei legami e dando vita a nuove proprietà. Protagonista del segmento di appartenenza in Italia e nel mondo,ora la nuova generazione della best seller mondiale è stata presentata in un inedito contesto, l’ Autodromo Nazionale Monza , alla presenza di giornalisti , imprenditori , Dealer e Clienti .

La nuova piattafomra PPC

Primo sport utility basato sulla piattaforma PPC, nuova Audi Q5 spicca per il design nettamente più sportivo rispetto al precedente modello e si evolve nelle motorizzazioni benzina e Diesel adottando la nuova tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt, di serie su tutta la gamma. Simbolo di evoluzione, di progresso continuo, di capacità di adattarsi e superare ogni sfida, nuova Audi Q5 rappresenta un equilibrio perfetto tra prestazioni, versatilità e innovazione tecnologica, per affrontare qualsiasi strada con sicurezza, comfort e stile. Dotata di un carattere versatile che unisce il dinamismo ed il comfort di una berlina sportiva alle qualità di un fuoristrada, il nuovo design è un manifesto di sportività e dinamismo frutto del connubio tra tradizione e innovazione. Il rinnovato assetto geometrico svela proporzioni armoniche, linee muscolari e un carattere potente. Grazie ai nuovi interni d’avanguardia e alle elevate possibilità di personalizzazione, il concetto di spazio si traduce in comfort a livelli elevati.

Il lancio a Monza

Da questa premessa nasce l’evento di lancio della nuova Audi Q5 all’Autodromo Nazionale Monza. La leggendaria pista, l’itinerario offroad nel parco dell’autodromo e i tratti del tracciato storico utilizzati in esclusiva per l’evento, raccontano coerentemente il concetto delle prestazioni assolute e quello di versatilità che Audi Q5 rappresenta. Durante il test drive nel “Tempio della velocità” sono stati infatti resi accessibili tratti della pista normalmente chiusi al pubblico come la storica sopraelevata che raggiunge un grado di inclinazione dell’80% nel punto di maggiore pendenza. Non più utilizzata per le competizioni sportive dal 1961 ad esclusione dei Rally, ha messo alla prova la nuova generazione di Audi Q5 su angoli di inclinazione di oltre 40 gradi. Oltre alle prove su strada e in circuito, il pubblico ha potuto scoprire,in anteprima italiana, nuova Audi Q5 Sportback, la declinazione sportiva dello sport utility made in Audi. Voci di questa attitudine del Brand, i leggendari piloti 3 volte vincitori della 24 ore di Le Mans, Dindo Capello e Allan McNish, che in un racconto corale hanno accompagnato il pubblico lungo le vittorie della loro carriera e nel mindset con cui hanno affrontato la loro carriera motoristica. Da Le Mans al prossimo impegno in Formula 1 i campioni hanno sottolineato come Audi abbia saputo interpretare il cambiamento e vincere sfide ritenute impossibili grazie all’approccio positivo e la capacità di anticipare l’evoluzione tecnologica.

Velocità nel DNA di Audi

È stato inoltre evidenziato come la velocità richiesta dai ritmi della Formula 1 sapranno essere trasferiti in modo più ampio nel mindset aziendale divenendo un acceleratore dei processi, in perfetta corrispondenza con le istanze del mondo in veloce trasformazione. Infine, per comprendere meglio l’attitudine al cambiamento, a Julio Velasco è stato affidato il compito di guidare gli ospiti in un viaggio narrativo tra sfida, coraggio e capacità di innovazione continua. Durante l’intervento ha preso spunto dal suo vissuto personale e dalla sua straordinaria carriera, durante la quale non solo si è affermato come uno degli allenatori più vincenti della storia, ma ha anche saputo indagare il lato umano e i valori autentici che trasformano il potenziale in risultati concreti. Tra gli elementi della formula vincente di Velasco, la capacità di costruire team competitivi partendo dalle singole aree di forza di ogni componente della squadra, l’attivare il processo di miglioramento concentrandosi su specifiche (e pochissime) aree di debolezza e il considerare il gioco di squadra come ‘regola del gioco’ non opzionabile.

Le altre tappe

Tutti valori condivisi con Audi nella sua sfida a rappresentarsi costantemente all’avanguardia della tecnica. La ricerca dell’eccellenza e al contempo la capacità di anticipare le esigenze di un mondo in continua trasformazione trova espressione anche nella flessibilità tecnologica al vertice della sportività sia nella versione termica che ad elettroni. In pista è stato infatti possibile testare le prestazioni di Audi RS 6 Avant GT con i suoi 630 CV e l’assetto specifico, nella livrea replica della storica Audi 90 quattro IMSA GTO, e Audi RS e-tron GT performance, che con 925 CV è l’Audi di serie più potente mai realizzata. Dopo l’evento di Monza, la presentazione di Audi Q5 prosegue lungo tutto l’Italia, da nord a sud, in un tour che prevede l’attivazione di 8 circuiti per le attività delle Concessionarie con un coinvolgimento totale di circa 850 ospiti.