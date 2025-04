Micheal Jordan, ritrovata la sua Ferrari nera dopo 15 anni: cosa è successo

Dopo ben 15 anni dall'ultimo avvistamento è stata ritrovata la Ferrari 512 TR appartenuta anche a Micheal Jordan . Una storia incredibile quella legata al gruppo "We Are Curated", che dopo tantissimo tempo ha ritrovato l'iconica auto dal colore nero invece del classico rosso. John Temerian, il co-fondatore di "We Are Curated", ha pubblicato un lungo video su YouTube spiegando dove siano riusciti a trovare l'auto data ormai per persa.

L'iconica Ferrari nera di Micheal Jordan

Micheal Jordan acquistò questa Ferrari 512 TR nera nel 29 febbraio 1992. Quello stesso giorno fu immortalato dal suo fotografo personale qualche ora dopo averla ricevuta e dopo aver disputato gara 5 dei playoff NBA, in una foto diventata poi celebre e che legò l'immagine di Jordan a questa auto. Il cestista cedette la macchina nel 13 ottobre 1995, quando venne acquistata da Chris Gardner (l'uomo che ispirò il film del 2006 ‘La ricerca della felicità' con Will Smith). La celebre targa "M-AIR-J" diventò scherzosamente "NOT MJ". Nel 2010 fu venduta all'asta per una cifra tra gli 80mila e i 100mila dollari, ma poi se ne persero le traccie.

La Ferrari di Micheal Jordan finalmente ritrovata

Collezionisti e appassionati hanno provato a cercarla per 15 lunghi anni senza successo e ora il team di "We Are Curated" ha finalmente risolto il mistero. L'auto fu acquistata da un uomo colpito poco dopo da un cancro, che lo costrinse dunque a tenere la Ferrare in un garage per lungo tempo. "Ci sono pochi momenti in questo settore che ti fanno venire davvero i brividi - le parole di John Temerian dopo averla ritrovata -. Trovare quest'auto è stato come risolvere un mistero che ci tormentava da anni. Nessuno sapeva dove fosse finita, finora. Questa vettura rappresenta un momento importante. È l'apice di Jordan, della Ferrari. Siamo entusiasti di riportarla al mondo". La Ferrari sarà ora restaurata e riportata al suo splendore.