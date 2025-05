Tesla costretta a richiamare indietro oltre 2 milioni di auto: il motivo

I problemi del pilota automatico Tesla

Tesla ha optato per questo richiamo perché i controlli del pilota automatico sono insufficienti per prevenire un uso improprio e aumentano i rischi di incidente. A renderlo noto è la National Highway Traffic Safety Administration, l'agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti.

C'è da sottolineare come l'NHTSA in passato abbia effettuato alcune indagini sul funzionamento del pilota automatico in seguito ad alcuni incidenti letali. L'agenzia ritiene insufficienti gli strumenti con cui il sistema tiene il conducente coinvolto nella guida e pronto a prendere il controllo della situazione.

Infatti, nonostante rappresentino sicuramente una tecnologia futuristica e quindi affascinante, l'Autopilot (di serie) e la sua evoluzione a pagamento denominata Full Self Driving, necessitano comunque un controllo costante da parte di chi guida, che deve sempre essere pronto a tenere le mani sul volante.

Un nuovo aggiornamento software

Tesla, spiega la NHTSA, risolverà il guasto rilasciando gratuitamente un aggiornamento del software, che include controlli a bordo e avvisi aggiuntivi per incoraggiare ulteriormente il conducente alla propria responsabilità.

