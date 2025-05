Mobilità sostenibile: oggi viaggiare elettrico è semplice

In Italia la mobilità elettrica è stata a lungo guardata con scetticismo. Sembrava un’opzione lontana, più promessa che realtà. Oggi però sta diventando una soluzione concreta e intelligente, non più una scelta di nicchia.

I numeri parlano chiaro: i punti di ricarica sono cresciuti del 32% in un solo anno, superando le 50.000 unità. E cresce anche il numero di chi sceglie di cambiare strada.

In questo contesto, IPlanet supporta chi guida il cambiamento con soluzioni integrate e digitali, pensate per rendere l’elettrico una scelta semplice, non un compromesso.

L’elettrico non si ferma alla città

“L’elettrico è interessante, ma poi ti immagini rimanere senza carica nel bel mezzo di un viaggio?”

Un commento comune negli ultimi anni. Ma lo scenario si sta rapidamente evolvendo: oggi le colonnine fast e ultra-fast stanno diventando sempre più diffuse, rendendo più semplice percorrere anche tratte extraurbane in elettrico, senza ansia da ricarica.

In questo contesto, IPlanet gioca un ruolo decisivo, puntando su stazioni ultraveloci in aree strategiche del territorio, sia urbane che extraurbane fino ai tratti autostradali. Un approccio innovativo per un’azienda giovane, ma già concreta nel contribuire alla transizione verso una mobilità elettrica più accessibile e diffusa.

E lo fa con un percorso già tracciato: oltre 600 punti di ricarica operativi entro il 2025, in un sistema aperto e interoperabile.

Ok, ma chi è IPlanet?

Nata ad aprile 2024 dall’accordo tra IP e Macquarie Capital, IPlanet ha un obiettivo chiaro: costruire un vero ecosistema per la mobilità elettrica. Non basta posizionare colonnine ovunque: serve una visione. Per questo serve un’infrastruttura capillare, strategica e accessibile.

La visione si traduce in azioni concrete:

● Stazioni ultraveloci (fino a 300kW) posizionate in punti strategici anche per i lunghi viaggi.

● Investimenti per trasformare le stazioni di servizio in hub evoluti, multiservizio e presidiati da personale formato.

● Produzione autonoma di energia grazie a impianti fotovoltaici, e approvvigionamento certificato 100% rinnovabile. Per ridurre costi e impatto ambientale.

● Sviluppo di un’app e di servizi digitali per pianificare i viaggi e semplificare l’esperienza elettrica.

IPlanet non sta solo costruendo colonnine: sta costruendo fiducia nella mobilità elettrica.

L’App che accompagna ogni viaggio elettrico

IPlanet investe non solo sulle infrastrutture fisiche, ma anche su quelle digitali, con un’app pensata per semplificare davvero la vita di chi guida elettrico. Non si tratta solo di trovare una colonnina, ma di gestire ogni tappa del viaggio in modo intuitivo e senza stress.

Grazie a una mappa interattiva con filtri personalizzabili, l’app aiuta a pianificare i viaggi individuando le stazioni ultraveloci, consente di monitorare la ricarica in tempo reale e permette di pagare in modo semplice e sicuro.

Perfetta per chi usa l’auto elettrica in città o per spostamenti lunghi, sia per lavoro che per piacere. L’app rende la mobilità elettrica più accessibile e senza stress.

Il momento giusto per cambiare

IPlanet è la prova concreta che la mobilità elettrica non è più una promessa, ma una realtà in rapido sviluppo.

Oggi l’elettrico è maturo: lo dimostrano gli investimenti, le infrastrutture e i servizi pensati per chi vuole davvero cambiare strada. Dalle stazioni ultraveloci ai servizi digitali, ogni elemento dell’ecosistema IPlanet è progettato per rendere l’esperienza elettrica semplice e accessibile.

Non è solo una scelta sostenibile, ma una scelta intelligente. Alla portata di tutti.