Golf e auto storiche: torna la “Volpe Argentata Invitational”

Giunta alla sua settima edizione, la "Volpe Argentata Invitational" torna e si allarga a tutto il weekend del 7 e dell'8 giugno con una grande novità. La rassegna Ideata da Prisca Taruffi – figlia del leggendario Piero Taruffi, icona dell’automobilismo italiano, e lei stessa campionessa di rally – si celebra per ricordare il mito della “Volpe Argentata”, soprannome attribuito a Taruffi per i precoci capelli grigi e l’astuzia al volante. Sarà un intero weekend dedicato alla passione per i motori, tra auto e moto d’epoca e l’ormai classico torneo di golf a coppie. Il tutto si svolgerà nella cornice incantevole del Parco di Roma Golf Club.

L’appuntamento per il torneo e l’esposizione delle vetture è fissato per domenica 8 giugno, ma quest'anno c'è un’aggiunta speciale: si celebrerà in particolar modo il Taruffi motociclista, il cosiddetto “uomo freccia”, in occasione del centenario dalla sua prima vittoria su due ruote. Una rievocazione storica, sabato 7 giugno, riporterà in vita l’emozione del Circuito di Monte Mario, teatro di quell’impresa.

“Il destino ha unito due centenari importanti: la prima vittoria motociclistica di mio padre, in sella alla AJS 350 che gli regalò mio nonno per la licenza liceale, e quello del Reale Premio Roma. A quest’ultimo mio padre ha partecipato sia con le auto che con le moto - le parole di Prisca Taruffi, entusiasta per la rassegna che si svolgerà il 7 e l’8 giugno - Grazie a questo connubio la Volpe Argentata, giunta alla 7ª edizione, si arricchisce della seconda giornata. All’Exhibition saranno presenti l’AJS 350 prima citata, ma anche la Bugatti T 35 che vinse la prima edizione del Reale Premio Roma. Desidero ringraziare Giuseppina Fusco, presidente AC Roma e Alessandro Onorato assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; oltre al Dott. Pietro Gasbarra, presidente del Parco di Roma Golf Club, location che ci ospita per il terzo anno. Ci tengo anche a sottolineare la prima partecipazione della Polizia di Stato, che schiererà quattro vetture e due motociclette appartenenti al loro Museo Storico”.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Giuseppina Fusco, presidente Automobile Club Roma; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Comune di Roma; Mariano Angelucci, Presidente Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali Comune di Roma e Giulia Tempesta, Presidente Commissione Bilancio Comune di Roma.

Una grande novità: la rievocazione di sabato 7 giugno – Piero Taruffi, celebre per le sue imprese con mezzi innovativi come il bisiluro motorizzato Gilera - in seguito Maserati - con cui conquistò molti dei suoi 34 record mondiali, è stato anche vincitore della Carrera Panamericana nel 1951, della Targa Florio nel 1954 e della leggendaria Mille Miglia nel 1957. Ma non tutti sanno che la sua carriera prese il via dalle moto. Nel 1925, in sella alla AJS 350, vinse la Salita di Monte Mario. Per celebrare il centenario di questo trionfo, sabato 7 giugno dalle ore 9.30 alle ore 11 si terrà una rievocazione con auto e moto d’epoca lungo lo stesso percorso, partendo da Piazza dei Quiriti e affrontando la salita di Monte Mario.

Non finisce qui, sempre sabato 7 giugno, grazie alla collaborazione con l’Automobile Club Roma, si celebrerà anche il centenario del Reale Premio di Roma. La rievocazione includerà parte del tracciato di quella gara storica. Tra i protagonisti in mostra, una straordinaria Bugatti T35, la stessa vettura che nel 1925 trionfò nella prima edizione della corsa con Carlo Masetti al volante. Una novità che arricchisce ulteriormente questo weekend all’insegna della passione per i motori.

Volpe Argentata Exhibition – Con un livello sempre più alto di vetture partecipanti, l’evento Volpe Argentata Exhibition è ormai un vanto per la Capitale. L’esposizione di automobili e moto storiche, patrocinata da ACI Storico, si terrà domenica 8 giugno presso il Parco di Roma Golf Club. Un’occasione unica per ammirare veri e propri gioielli dell’automobilismo e del motociclismo d’epoca, tra cui una replica della Norton 500 Norton 500 4 cilindri e la AJS 350 Big Port con la quale Taruffi vinse la sua prima gara nel 1925. Una giuria d’eccezione valuterà i modelli esposti e assegnerà diversi riconoscimenti, incluso il prestigioso premio “Best of the Show”.

Quest’anno, a rendere ancora più speciale questa edizione, Giovanni Malagò, presidente del CONI (tra i patrocinatori dell’evento), ha voluto onorare Taruffi – che fu anche Azzurro d’Italia – firmando due targhe commemorative. Due premi, uno per le auto e uno per le moto, verranno assegnati in occasione della cena di gala, che si chiuderà con una toccante emotional clip dedicata all’“uomo freccia”.

Golf Amateur Challenge – Domenica 8 giugno, sarà anche la volta del Golf Amateur Challenge, che si disputerà al Parco di Roma Golf Club. Il torneo a coppie (HCP limitato a 28) si giocherà con la formula Fourball, nota anche come “quattro palle la migliore”: ogni giocatore gioca la propria palla, e per ogni buca si considera il punteggio migliore della squadra. Il torneo prevede squadre maschili, femminili e miste. In palio premi per la prima coppia lorda, le prime due coppie nette, la prima coppia lady/mixed, oltre ai premi speciali, maschili e femminili, per il driving contest, il nearest to the pin e il nearest to the second shot.