MotoGp, nuovo sponsor per Aprilia: arriva Velo nel segno del Made in Italy

Velo, brand innovativo di Bat Italia e leader in Italia e in Europa nell’innovativa categoria per sacchetti di nicotina per uso orale, senza fumo, senza vapore senza cenere, è di nuovo pronto a scaldare i motori e a scendere in pista al fianco di Aprilia Racing per il Campionato di Moto GP del 2025. Dopo la partnership strategica tra Velo e McLaren Formula 1, il brand di Bat sarà official sponsor della casa motociclistica italiana fondata a Noale nel 1945, con il reparto corse europeo più vincente nella storia del Motomondiale, consolidando la presenza del brand nell’eccellenza del mondo automobilistico e motociclistico. Velo, in quanto official sponsor di Aprilia Racing per il campionato 2025, sarà protagonista delle tappe italiane del Mugello dal 20 al 22 giugno 2025 e del San Marino GP, ospitato nel Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 12 al 14 settembre 2025. Inoltre, durante questi appuntamenti, sono previste numerose attivazioni pensate per coinvolgere gli appassionati di MotoGP, tra cui tour esclusivi all’interno della factory, sessioni di meet&greet con i piloti e la presenza di un corner Velo dedicato all’interno dell’area hospitality di Aprilia Racing.