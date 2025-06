Spaventoso incidente in Formula 2: doppio ribaltamento al Gp d'Austria

Attimi di paura durante la Sprint Race di Formula 2 al Red Bull Ring per un incidente avvenuto al tornante di curva 3, che ha innescato la bandiera rossa e l'interruzione della gara. La monoposto di Sami Meguetounif si é ribaltata per ben due volte, nell’incidente sono state coinvolte anche le vetture di Arvid Lindblad e Luke Browning . Fortunatamente tutti i piloti sono usciti illesi dai rispettivi abitacoli. La tensione è salita alle stelle nei box dei team Trident, Campos Racing e Hitech Pulse-Eigh finché non è arrivata la comunicazione che ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute dei ragazzi.

La dinamica del terribile incidente

Il brutto episodio si è verificato quando Meguetounif ha tentato un sorpasso azzardato in curva, finendo per toccare prima Lindblad e poi Browning. L’impatto ha sollevato la vettura del francese, che ha compiuto due ribaltamenti completi prima di arrestarsi sottosopra in mezzo alla pista. Le immagini della diretta televisiva hanno inquadrato il violento impatto per alcuni secondi e poi però non hanno più mostrato quello che stava accadendo in pista, aumentando l'ansia e la tensione nel paddock e tra gli spettatori. Fortunatamente dopo alcuni minuti le telecamere hanno ripreso Meguetounif mentre veniva aiutato dai commissari a uscire dalla sua vettura, visibilmente scosso ma cosciente, e poi anche Lindblad e Browning che rientravano ai box.