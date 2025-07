Con l'arrivo dell'estate e il consueto aumento degli spostamenti, torna drammaticamente il problema dell'abbandono degli animali domestici. Secondo l' ENPA , nel 2023 sono stati circa 130.000 i cani e gatti abbandonati in Italia , con picchi proprio durante i mesi estivi: un fenomeno che, oltre ad essere un'emergenza etica, rappresenta una sfida anche per chi opera nel settore del turismo e della mobilità. In questo contesto, Locauto , azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 110 sedi sul territorio nazionale, ha attivato da tempo un servizio dedicato a chi viaggia con il proprio animale: si chiama " Bau the Way ", ed è pensato per semplificare e incoraggiare la mobilità pet-friendly.

"Bau the Way": mobilità responsabile e zero sorprese per chi viaggia con il proprio animale

"Viaggiare con il proprio cane dovrebbe essere la normalità, non un ostacolo" dichiara Raffaella Tavazza, CEO di Locauto. "Anche se la responsabilità dell'abbandono ricade solo su chi compie questo gesto inaccettabile, tutti gli operatori devono contribuire a creare alternative positive e accessibili". Il servizio "Bau the Way" consente ai clienti Locauto di trasportare il proprio cane in auto con un costo aggiuntivo di 49,90€, che include la pulizia finale del veicolo e un kit completo per il trasporto sicuro dell'animale. Il kit contiene un telo protettivo per i sedili posteriori, una cintura di sicurezza omologata e una sacca porta-accessori, che il cliente può riutilizzare anche sulla propria auto. Il servizio, attivo dal 2019, si può prenotare online, tramite app o call center, ed è disponibile in tutte le sedi di Locauto. A supportare l'iniziativa è arrivata di recente anche la nuova delibera ENAC che contente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limite di peso o dimensione sui voli italiani: un segnale importante che, secondo Locauto, rafforza l'urgenza di offrire soluzioni concrete a chi sceglie di viaggiare responsabilmente. "Abbiamo sempre cercato di anticipare i bisogni dei nostri clienti. Oggi Bau the Way è la nostra risposta concreta a un problema che non può più essere ignorato. Tutti devono fare la propria parte, noi lo stiamo facendo" ha concluso Tavazza.