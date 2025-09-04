Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lo speciale Autosprint ti porta nel Tempio della Velocità

In edicola sabato 6 settembre solo con il Corriere dello Sport-Stadio uno speciale per vivere il Gran Premio di Monza
Lo speciale Autosprint ti porta nel Tempio della Velocità
1 min

Uno speciale imperdibile di Autosprint celebra il Gran Premio di Monza, l’evento che ogni anno trasforma l’Autodromo in un palcoscenico di emozioni e passione. All’interno dello Speciale i lettori troveranno un viaggio attraverso la storia e i record che hanno consacrato Monza come il vero Tempio della Velocità.
Lo speciale accompagna il pubblico dentro l’atmosfera unica del weekend di gara, raccontando i protagonisti che infiammeranno la pista e quelli che animeranno il paddock, con interviste, approfondimenti e curiosità. Non mancano analisi tecniche e retroscena esclusivi che svelano il dietro le quinte del Circus, insieme a una vera e propria guida per vivere l’esperienza di Monza dall’interno, respirando ogni istante dell’appuntamento più atteso del calendario italiano.

Uno speciale che unisce la leggenda e l’attualità della Formula 1, pensata per chi vuole entrare davvero nel cuore del Gran Premio, in edicola solo sabato 6 settembre con il Corriere dello Sport-Stadio.

