Lo speciale Autosprint ti porta nel Tempio della Velocità

Uno speciale imperdibile di Autosprint celebra il Gran Premio di Monza, l’evento che ogni anno trasforma l’Autodromo in un palcoscenico di emozioni e passione. All’interno dello Speciale i lettori troveranno un viaggio attraverso la storia e i record che hanno consacrato Monza come il vero Tempio della Velocità.

Lo speciale accompagna il pubblico dentro l’atmosfera unica del weekend di gara, raccontando i protagonisti che infiammeranno la pista e quelli che animeranno il paddock, con interviste, approfondimenti e curiosità. Non mancano analisi tecniche e retroscena esclusivi che svelano il dietro le quinte del Circus, insieme a una vera e propria guida per vivere l’esperienza di Monza dall’interno, respirando ogni istante dell’appuntamento più atteso del calendario italiano.