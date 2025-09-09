Barone ci riprova, il pilota romano a caccia del record di velocità sulla portaerei italiana Trieste

Il prossimo 18 settembre nel porto di Civitavecchia il talento e l’eccellenza italiana saranno protagonisti della nuova sfida di velocità che il pilota Fabio Barone si appresta a tentare per battere il record di velocità sul ponte di volo di navi della Marina Militare , da lui stesso stabilito poco più di un anno fa. Il recordman sulla sua Ferrari SF90, preparata dal team Capristo, proverà a superare i 152 km/h sulla “pista” della più grande Unità della Marina Militare, Nave Trieste, un gioiello di ingegneria e di tecnologia Made in Italy, che per l’occasione sarà ormeggiata nel porto laziale.

Dopo l’incredibile evento del 13 luglio 2024 sul ponte di volo dell’Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi (C551), quando il pluricampione Barone ha raggiunto i 152 Km/h, il pilota romano si metterà nuovamente alla prova. La nuova sfida si svolgerà a bordo di Nave Trieste (L9890): l’unità Anfibia Multiruolo che rappresenta il meglio della tecnologia navale progettata e costruita in Italia. È dotata di un ponte di volo lungo 236 metri per 47 di larghezza, dimensioni che consentiranno a Fabio Barone di provare a superare l’attuale record.

Prima del world guinness record realizzato da Barone lo scorso anno, il precedente primato apparteneva alla pilota americana Shea Holbrook che, sul ponte di volo della portaerei USS Hornet della Marina Militare degli Stati Uniti d’America, il 3 settembre 2019, aveva toccato i 145 Km/h con una Porsche Taycan.

L’evento ha anche uno scopo benefico e di inclusione sociale: il team tecnico di Barone, guidato dalla leggenda dei meccanici Ferrari, Modesto Menabue, avrà a sua disposizione un gruppo di supporto composto da ragazzi e ragazze “speciali” dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) che avranno non solo la possibilità di assistere all’emozione di un record mondiale, ma di essere anche “meccanici per un giorno”.