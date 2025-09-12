Eternal City Moto Show 2025, ci siamo: il 27 e 28 settembre le “eccellenze su ruote” chiamano i motociclisti a Roma

Destination World a Eternal City Moto Show sarà un’area tematica dedicata a chi ama viaggiare su due ruote, scoprire nuove strade e ascoltare storie di viaggio. Un punto d’incontro per motociclisti curiosi, viaggiatori esperti e appassionati di avventure on the road.

Contest e show (moto e non solo)

A Eternal City i contest sono ormai una vera e propria tradizione: sfide tra preparatori che si misurano su filosofie e correnti stilistiche diverse, offrendo al pubblico idee, spettacolo e creatività. Dal fascino intramontabile del Colosseum Chopper Show, dedicato a chopper e moto vintage, e dell’Autorama Car Show, il tempio delle auto americane e degli hot rod; fino all’energia di Kickstart!, dedicato a scooter e moped. A questi show si affiancano le novità più attese: Workshop Legends, tributo all’universo cafe racer; e Killer Bagger, che celebra le performance bagger, il trend custom del momento. E non è tutto: il palinsesto si arricchisce del vibrante Green Skate Day sulle strade dell’EUR e di un avvincente torneo di street basket 3 VS 3, per un’immersione totale nella cultura urbana che anima la Capitale.

Un evento per tutti, corsi per le donne motocicliste e i laboratori per i più piccoli

Portate con voi i bambini: per loro tornano le attività creative dei laboratori “Custom Kids”, che consentiranno ai genitori di visitare Eternal City con maggiore relax e divertimento. Alle Motocicliste saranno riservati incontri e momenti formativi, che si aggiungono agli appuntamenti di Biker Reason, Guidare Sicuri ASD, Ridefullness e Moon’s Sisters Community.

Parcheggio coperto gratuito per chi arriva in moto

Tutti i motociclisti che sceglieranno di raggiungere Eternal City in sella avranno una graditissima sorpresa: un posto moto coperto e gratuito nel piano sotterraneo della “Nuvola”. Per accedervi sarà sufficiente acquistare il biglietto online e presentarlo all’ingresso di viale Europa.

Info utili e dettagli

Date e orari

Eternal City Moto Show 2025 si svolgerà a Roma sabato 27 e domenica 28 settembre.

L’orario dell’esposizione è sabato dalle 9.00 alle 21.00 e domenica fino alle 19.00.

Biglietti e prezzi

Il prezzo del biglietto giornaliero è di € 15; appena € 22 per i due giorni. Se acquistati online, entrambi garantiscono anche il parcheggio coperto e gratuito.

I bambini fino a 90 cm di altezza entrano gratuitamente; oltre e fino a 120 cm hanno diritto al biglietto ridotto a € 10, così come i possessori di Disability Card.

Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine hanno diritto a una riduzione del biglietto a € 12.

Approfondimenti e dettagli

Programma aggiornato, informazioni e biglietti sul sito eternalcitymotorcycleshow.com e i canali social ufficiali dell’evento.