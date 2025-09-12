Eternal City Moto Show 2025, ci siamo: il 27 e 28 settembre le “eccellenze su ruote” chiamano i motociclisti a Roma

Eternal City sarà l’occasione unica per osservare da vicino le novità di oltre 20 brand delle due ruote, con più di 300 moto da testare nell’area Demo Ride, cuore pulsante della manifestazione. In prova su strada tutti gli ultimi modelli di Aprilia, BMW Motorrad, Can-Am, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Peugeot, QJ Motor, Royal Enfield, SYM, Triumph, Yamaha… In esposizione anche CF Moto e Indian Motorcycle.
Per provare i nuovi modelli sarà sufficiente mostrare il biglietto d’ingresso, essere in possesso di una patente di guida in corso di validità e presentarsi con abbigliamento consono. In caso di necessità Shoei metterà a disposizione la nuova collezione di caschi, anch’essi disponibili per la prova, così da permettere a tutti di vivere l’esperienza dei test ride.
Anteprime assolute dalla produzione di serie
Royal Enfield porterà a Roma l’intera gamma 2025 e una novità in anteprima: la Goan Classic 350, un modello speciale in edizione limitata che racchiude la filosofia senza tempo del brand, in linea con lo spirito del marchio e la filosofia del “Pure Motorcycling”.
Il Gruppo KTM offrirà al pubblico della Nuvola l’occasione di provare per la prima volta su strada le nuove KTM 390 SMC R, 390 ENDURO R e 390 ADVENTURE R. Durante il weekend romano potranno essere testati anche alcuni tra i modelli più ricercati delle famiglie Travel, Naked e Sport Tourer.
Espositori e brand di alto livello
Se nell’area esterna le prove moto sono le protagoniste, all’interno della Nuvola troveranno spazio più di 300 espositori, tra aziende, artigiani e artisti del settore. Presenti i marchi di riferimento per il mondo degli accessori come Givi, Insta360, Zard… e i top player dell’abbigliamento tecnico come Alpinestars, PMJ, Rev’it, Simpson, Spidi, Stylmartin… e molti altri. L’elenco espositori è già pubblicato sul sito ufficiale.
Preparatori e artisti di fama internazionale da tutto il mondo
All’appuntamento di Roma sono attesi ospiti internazionali da tutto il pianeta. Tra i più attesi, il top customizer giapponese Kaichiroh Kurosu, in arte Cherry’s Company. Sempre dal Giappone Emi Suganuma e Sunny Yano, organizzatori del leggendario Hot Rod Custom Show di Yokohama firmato Mooneyes.
Dagli Stati Uniti, gli appassionati potranno incontrare il leggendario custom builder Joe Wilson di Frisco Choppers e l’artista Darren McKeag; da Detroit, il preparatore di auto americane Dave Shuten, insieme a molti altri ospiti da Oltreoceano.
I preparatori dall’Europa non saranno da meno: vedremo protagonisti come Pepe Lazzara di Los Sicanos - Arte del Barrio, dal Belgio, vincitore del premio Lowride Magazine dell’ultima edizione; dalla Germania, per la prima volta a Eternal City, lo specialista in cafe racer Axel Budde di Kaffemaschine. Torneranno gli organizzatori di Oslo Motor Show (Norvegia), mentre dalla Francia verranno per la prima volta a Eternal City le officine Cévennes Retromotors e Rage Cus'Tom Motorcycle.
Destination World, l’area turismo dedicata ai motoviaggiatori
Destination World a Eternal City Moto Show sarà un’area tematica dedicata a chi ama viaggiare su due ruote, scoprire nuove strade e ascoltare storie di viaggio. Un punto d’incontro per motociclisti curiosi, viaggiatori esperti e appassionati di avventure on the road.
Contest e show (moto e non solo)
A Eternal City i contest sono ormai una vera e propria tradizione: sfide tra preparatori che si misurano su filosofie e correnti stilistiche diverse, offrendo al pubblico idee, spettacolo e creatività. Dal fascino intramontabile del Colosseum Chopper Show, dedicato a chopper e moto vintage, e dell’Autorama Car Show, il tempio delle auto americane e degli hot rod; fino all’energia di Kickstart!, dedicato a scooter e moped. A questi show si affiancano le novità più attese: Workshop Legends, tributo all’universo cafe racer; e Killer Bagger, che celebra le performance bagger, il trend custom del momento. E non è tutto: il palinsesto si arricchisce del vibrante Green Skate Day sulle strade dell’EUR e di un avvincente torneo di street basket 3 VS 3, per un’immersione totale nella cultura urbana che anima la Capitale.
Un evento per tutti, corsi per le donne motocicliste e i laboratori per i più piccoli
Portate con voi i bambini: per loro tornano le attività creative dei laboratori “Custom Kids”, che consentiranno ai genitori di visitare Eternal City con maggiore relax e divertimento. Alle Motocicliste saranno riservati incontri e momenti formativi, che si aggiungono agli appuntamenti di Biker Reason, Guidare Sicuri ASD, Ridefullness e Moon’s Sisters Community.
Parcheggio coperto gratuito per chi arriva in moto
Tutti i motociclisti che sceglieranno di raggiungere Eternal City in sella avranno una graditissima sorpresa: un posto moto coperto e gratuito nel piano sotterraneo della “Nuvola”. Per accedervi sarà sufficiente acquistare il biglietto online e presentarlo all’ingresso di viale Europa.
Info utili e dettagli
Date e orari
Eternal City Moto Show 2025 si svolgerà a Roma sabato 27 e domenica 28 settembre.
L’orario dell’esposizione è sabato dalle 9.00 alle 21.00 e domenica fino alle 19.00.
Biglietti e prezzi
Il prezzo del biglietto giornaliero è di € 15; appena € 22 per i due giorni. Se acquistati online, entrambi garantiscono anche il parcheggio coperto e gratuito.
I bambini fino a 90 cm di altezza entrano gratuitamente; oltre e fino a 120 cm hanno diritto al biglietto ridotto a € 10, così come i possessori di Disability Card.
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine hanno diritto a una riduzione del biglietto a € 12.
Approfondimenti e dettagli
Programma aggiornato, informazioni e biglietti sul sito eternalcitymotorcycleshow.com e i canali social ufficiali dell’evento.
