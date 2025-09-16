ATAC, la partnership con Moovit amplia i servizi offerti ai residenti e ai turisti della Capitale

Pianificare i propri spostamenti a Roma con l’app più precisa e affidabile nel campo della mobilità e finalizzare l’acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici attraverso un’unica piattaforma: adesso con Moovit è possibile, grazie alla partnership con ATAC e Wetechnology, che permette a milioni di residenti e turisti di potersi muovere in modo ancora più semplice nella Capitale . La nuova funzione sfrutta l’infrastruttura tecnologica e di vendita di Wetechnology e consente così a Moovit di allargare la propria offerta ai suoi utenti, mettendoli in condizione non solo di scegliere le soluzioni migliori per i propri itinerari, ma anche di effettuare l’acquisto dei titoli di viaggio direttamente sull’app e vidimarli all’interno delle linee gestite da ATAC.

Come funziona il servizio

L’ultimo servizio offerto da Moovit, disponibile su iOS e Android, ha già registrato un enorme successo: durante la fase di test, viaggiatori provenienti da oltre 42 Paesi diversi hanno approfittato della nuova tecnologia per spostarsi all’interno di Roma nell’anno del Giubileo, confermando il primato di Moovit nel campo dei trasporti. Oltre un miliardo di utenti, sparsi in 3.500 città e 112 nazioni, si affidano oggi a Moovit: assieme alla sua esperienza globale, l’app - totalmente gratuita e disponibile in 45 lingue - ha portato a Roma un’accuratezza senza precedenti e oggi rappresenta un punto di riferimento sia per i residenti sia per i visitatori internazionali nella pianificazione di viaggi multimodali. Con Moovit i viaggiatori sanno esattamente quando arriverà il loro mezzo, assistiti da una funzione di navigazione in costante aggiornamento, che permette loro di ricevere avvisi di discesa e di essere guidati durante l’intera durata del viaggio. Le segnalazioni relative al servizio pubblico li aiutano a prendere le scelte migliori, tra le diverse tipologie di mezzi di trasporto, e fronteggiare in modo dinamico eventuali interruzioni lungo il percorso. Questa iniziativa rientra nel progetto nazionale MaaS4Italy, attuato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In questo caso, l’obiettivo è sperimentare il modello MaaF – Mobility as a Feature per rendere la mobilità un’esperienza semplice e integrata, accessibile attraverso numerose piattaforme digitali.

Le dichiarazioni



“La partnership con ATAC testimonia l’attenzione che costantemente rivolgiamo ai cittadini e ai turisti di Roma - ha affermato Samuel Sed Piazza, Sr. Director, Sales & Global Partnerships di Moovit -. Con il continuo evolvere della mobilità urbana, la necessità di soluzioni precise per la pianificazione dei viaggi e la possibilità di accedere facilmente all’acquisto dei biglietti sono ormai fondamentali. L’ultima proposta di Moovit segna un passo significativo verso opzioni di viaggio più comode per i milioni di residenti e visitatori che già utilizzano l’app in Italia e che, grazie al sistema di servizi integrati, possono muoversi con maggiore agilità all’interno delle grandi città e partecipare alle manifestazioni e agli spettacoli che queste offrono”.



“La partnership tra ATAC e Moovit, attiva già da diversi anni, consente a Moovit di fornire previsioni di arrivo dei mezzi a Roma con un livello di precisione che, rispetto ad altre città, rappresenta un unicum - ha spiegato il Direttore Generale di ATAC, Paolo Aielli -. L’integrazione della funzionalità di acquisto dei biglietti segna un ulteriore passo avanti: Moovit è infatti un’app di riferimento a livello internazionale, con oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo e disponibile in più di 40 lingue. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i turisti: grazie a questa novità, i visitatori stranieri che già utilizzano Moovit nei loro Paesi potranno continuare a farlo anche a Roma, senza dover scaricare nuove app o affrontare barriere linguistiche. Potranno acquistare i biglietti direttamente in app, orientarsi facilmente nel sistema di trasporto pubblico della città e vivere un’esperienza di viaggio più fluida, intuitiva e senza interruzioni. Questo rende Roma ancora più accogliente e accessibile per chi arriva dall’estero”.



“La nostra società è nata per rendere la mobilità più condivisa e accessibile e siamo molto orgogliosi di avere reso più semplice, per tutti gli utenti di Moovit, comprare i biglietti del trasporto pubblico a Roma e presto speriamo in nuove città”, ha dichiarato Massimiliano Curto, CEO di WeTechnology.

Gli altri servizi di Moovit

Moovit consente l’accesso a tutti i mezzi di trasporto di Roma e del Lazio — autobus, treno, metro, tram, traghetto, funicolare e teleferica — offerti dai diversi operatori locali. Attraverso l’app gli utenti possono pianificare percorsi completi in pochi secondi e sapere esattamente quando partire, dove effettuare i trasferimenti e quando scendere. La qualità superiore dei dati di Moovit garantisce ai viaggiatori gli orari di arrivo e le opzioni di percorso più accurati nella Capitale.