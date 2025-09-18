Barone batte Barone e firma un nuovo record

Uno spettacolo senza fine: il settimo sigillo di Fabio Barone, il pilota romano già detentore di 6 World Guinness Record, è stato uno sprint lungo 205 metri sul ponte di volo di Nave Trieste (in tutto 236 metri) della Marina Militare per battere se stesso e il record di velocità a bordo di una nave che già deteneva dallo scorso anno a Taranto. E se il 13 luglio 2024 Barone aveva raggiunto i 152 km/h sulla Portaeromobili Garibaldi, oggi a Civitavecchia sul gioiello della tecnologia e ingegneria italiana di Nave Trieste, al volante della sua Ferrari SF90 Stradale - per l’occasione con una livrea ad hoc dedicata alla Marina con il motto di Nave Trieste “Fulge super mare” -, ha toccato la punta di velocità sconvolgente di 164 km/h, ben 12 km/h in più rispetto al limite precedente. I 1.000 cv del bolide di Maranello, preparato dal Team Capristo, hanno stupito per reattività e potenza, riuscendo a sfruttare buona parte del ponte del Trieste per poi fermarsi con grande agilità a traguardo raggiunto tra gli applausi di tutti i presenti, compreso l’equipaggio della nave. Un enorme passo avanti rispetto al record di un anno fa, che pure era riuscito ad abbattere di ben 7 km/h il precedente limite detenuto dal 3 settembre del 2019 da Shea Holbrook, pilota americana che a bordo di un’altra portaerei, la USS Hornet, era riuscitaa raggiungere la velocità massima di 145 km/h (90,58 miglia orarie) guidando una Porsche Taycan, la berlina elettrica tedesca.

La soddisfazione

Raggiante Barone che a record appena stabilito ha voluto condividere la sua gioia: «Ringrazio la Marina Militare e il Capitano di Vascello, comandante di Nave Trieste, Francesco Marzi, che ci ha accolto a bordo come una famiglia, oggi e durante le prove. È una giornata unica, indimenticabile sulla nave piщ innovativa del mondo e con un nuovo, eccezionale traguardo raggiunto. È la realizzazione di nove mesi di lavoro, un sogno che si realizza dopo tanti sacrifici. È andato tutto bene ed è la giusta ricompensa del lavoro di una squadra che si vuole bene». Orgoglioso anche il comandante Marzi: «Tutto perfettamente riuscito: dalla Ferrari SF90 Stradale, simbolo di tecnologia italiana, all’evento di inclusione sociale. Nave Trieste rappresenta tutto questo: innovazione, Made in Italy ma anche quello che quotidianamente fanno donne e uomini della Marina Militare per la collettività».

Una storia da record

Per Fabio Barone, da 26 anni presidente del club “Passione Rossa”, si tratta del settimo World Guinness record (dopo quelli in Cina, sulla Tianmen Mountain Road, in Romania sulla Transfagarasan, in Marocco nella Valle del Dades, a Capo Nord, quando fece meglio anche del tempo indicato Google partendo da Roma e in Grecia, al Santuario di Meteora, oltre al record dello scorso anno), una doppia soddisfazione. Quella personale, per il record in sè e per essere riuscito a centrarlo esaltando, mettendo in rilievo due eccellenze del nostro Paese. Da una parte Nave Trieste, l’unitа più grande a disposizione della Marina Militare e dall’altra la Ferrari SF90 Stradale, il bolide ibrido a trazione integrale, spinto da un V8 biturbo al quale contribuiscono tre motori elettrici. Ma la cosa più stupefacente dell’impresa di Barone, non sta solo nel record, ma nell’aver abbassato e di tanto un limite umano. E per comprendere meglio le dimensioni dell’impresa realizzata da Barone su un palcoscenico decisamente hi-tech, bisogna tener conto del margine di sicurezza che comunque il Trieste ha consentito con il suo ponte lungo 236 metri, ma nel record utilizzato solo per 205. Un lavoro di precisione e di grande capacità gestionale garantito da un team, quello di Barone, guidato come già accaduto l’anno scorso da un personaggio incredibile come Modesto Menabue, 40 anni di lavoro in Ferrari (dal 1978 al 2019), 520 GP di Formula 1 e un’esperienza mostruosa da motorista con quasi tutti i piloti più grandi del Circus da Prost a Berger, fino a Irvine e Raikkonen e soprattutto la triade Schumacher, Alonso, Vettel.