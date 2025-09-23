Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mostrascambio Millennium Expo, a ottobre la nuova edizione

La più grande manifestazione dedicata ad auto moto e ricambi d'epoca del Centro Sud torna a Roma, all'Ippodromo Capannelle, l'11 e 12 ottobre
Mostrascambio Millennium Expo, a ottobre la nuova edizione
1 min

Torna a Roma, all'Ippodromo Capannelle, Mostrascambio Millennium Expo, la più grande manifestazione del Centro Sud dedicata ad auto, moto e ricambi d'epoca, evento arrivato alla 41esima edizione.

In un Parco con aree coperte e scoperte, zone verdi ed asfaltate, troveranno spazio Club ed espositori di veicoli storici con un nutrito settore di ricambi/accessori per auto e moto, modellismo d’epoca e memorabilia.

Novità principale:
- Convenzione coi Club federati. Per la prima volta, i soci dei club ASI, ACI, FMI, Vepa, Lambretta e Registri Storici potranno beneficiare di un parcheggio gratuito del loro veicolo d’epoca all’interno di Capannelle, pagando l’ingresso ridotto e senza vincolo di orario in uscita.

Eventi/temi collaterali alla Mostra Scambio:
- Mini GP, un circuito di automobiline a pedali in collaborazione con UNICEF e ASI solidale, costruite artigianalmente con le forme delle monoposto degli anni ‘50 - MOTO INCONTRO e TAVOLA ROTONDA FMI, Vespa e Lambretta Club, con ingresso ridotto per i tesserati; - DERBY del Trotto con le Miss Pin Up che sfileranno su particolari mezzi storici

