Maserati e Acqua di Parma insieme per celebrare l’arte italiana di viaggiare con stile 

Ieri sera (2 ottobre) si è svolta ala seconda tappa di presentazione della collezione specialee dell’esclusivo Kit che portano un tocco di eleganza negli spostamenti in automobile. Ospitato nella cornice prestigiosa die con il supporto della concessionaria locale, l’evento capitolino segue il primo appuntamento tenutosi apoche settimane fa, volto a valorizzare la collaborazione tra le due eccellenze del made in, che condividono valori quali la raffinatezza tipicamente italiana e il design di altissima qualità. Nasce da questo sodalizio la collezioneed il Kit distribuito nell’iconica cappelliera. Prodotto in soli cento esemplari, sarà in vendita esclusivamente nelle boutiquedi. Proprio il prezioso cofanetto è stato protagonista della serata romana, catturando la scena sulla terrazza delal quinto piano dell’Hotel che per l’occasione si è trasformata in un elegante palcoscenico. Gli invitati all’evento sono stati accompagnati in un percorso sensoriale tra fragranze e suggestioni raffinate, reso ancora più coinvolgente dalla presenza di alcune, icone di sportività e di un design elegante che da sempre contraddistingue la. In particolare, nella hall dell’hotel gli ospiti hanno potuto ammirare ladella quale furono prodotti solo 128 esemplari e, all’esterno dello storico palazzo, unaStradale in livrea Giallo Genio e unain tinta Giallo Modenese. Avvolto in un’atmosfera unica, l’evento ha quindi intrecciato tre mondi distinti – l’artigianato più raffinato, l’automobilismo di prestigio e l’hôtellerie di lusso - ma accomunati dalla stessa passione per il savoir-faire italiano e il fascino del viaggiare. Un concetto che persi traduce nella creazione di vetture, nate per percorrere le distanze più lunghe con stile, comfort e prestazioni inimitabili, mentre perdiventa un rituale che trasforma ogni spostamento in un’esperienza Polysensoriale.