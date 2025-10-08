BASF insieme a Porsche e BEST: sviluppato con successo il progetto pilota sul riciclaggio chimico

Porsche AG e BASF SE , in collaborazione con il partner tecnologico BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, hanno completato con successo un progetto pilota sul riciclo dei rifiuti misti provenienti da veicoli a fine vita. Il programma dimostra la riciclabilità delle materie plastiche ad alte prestazioni provenienti dai residui di frantumazione automobilistica ( ASR ) insieme a materie prime rinnovabili. Questa miscela di residui di plastica, pellicola, vernice e schiuma è così complessa che attualmente può essere riciclata solo termicamente. Il progetto pilota dimostra che questi rifiuti automobilistici possono essere riciclati tramite gassificazione, un particolare tipo di riciclo chimico, e reinseriti nel ciclo. Un risultato che permette di avere disponibilità di nuove fonti di materie plastiche e applicazioni per il riciclo chimico nei componenti. L'obiettivo finale è quello di reperire, in futuro, meno materie prime e aumentare la percentuale di materiali riciclati. Nell'ambito del progetto, il materiale riciclato chimicamente è stato utilizzato nel processo di produzione dei volanti. "Progetti pilota come questi ci consentono di valutare come possiamo sviluppare ulteriormente l'economia circolare come ambito di sostenibilità in Porsche e come possiamo ancorare il riciclo chimico nella nostra strategia a lungo termine", afferma il Dott. Robert Kallenberg , Responsabile della Sostenibilità di Porsche AG. "Stiamo testando nuove tecnologie di riciclo con i nostri partner diretti per aumentare le quote di materiale riciclato, accedere a fonti di riciclo precedentemente inutilizzabili e valutare nuovi processi per i flussi di rifiuti attualmente termovalorizzati". Porsche punta a utilizzare materiali riciclati nelle sue vetture e a chiudere i cicli delle risorse. In questo contesto, l'azienda si è posta l'obiettivo di aumentare la quota di materiali secondari verificabili nella produzione dei suoi veicoli. Il progetto pilota può valutare il potenziale dei residui di frantumazione automobilistica come futura fonte di riciclaggio e quindi come materia prima secondaria. Rappresenta quindi un'alternativa complementare al riciclaggio meccanico, che spesso non riesce a raggiungere questa elevata qualità. Inoltre, in futuro sarà possibile un ridimensionamento in base alla domanda, in relazione al cosiddetto approccio del bilancio di massa.

Defossilizzazione: prima gassificazione completamente non fossile per la produzione di nuove materie plastiche

In questo progetto, un flusso di rifiuti combinato composto esclusivamente da rifiuti automobilistici e biomassa è stato riciclato per la prima volta in un processo di gassificazione. La materia prima riciclata risultante, il cosiddetto gas di sintesi e i suoi derivati, ha sostituito le materie prime fossili nella catena del valore integrata di BASF. All'interno della sua rete produttiva, BASF produce quindi la formulazione poliuretanica necessaria per la produzione del volante utilizzando un approccio basato sul bilancio di massa*. L'innovazione del riciclaggio sfrutta la moderna tecnologia di gassificazione di BEST GmbH per convertire i rifiuti di plastica e altri residui in gas di sintesi ad alte temperature. "Nel nostro impianto, in passato convertivamo biomasse come legno o paglia in materie prime chimiche. In questo progetto pilota, insieme a BASF e Porsche, abbiamo utilizzato per la prima volta questa tecnologia di gassificazione per convertire complessi flussi di rifiuti plastici insieme alla biomassa in petrolio greggio sintetico, noto come syncrude", spiega il Dott. Matthias Kuba, Area Manager Syngas Platform Technologies presso BEST Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH di Vienna. "Questa forma di riciclo chimico ha un grande potenziale per convertire flussi di rifiuti complessi e misti in nuove materie prime preziose. Rappresenta quindi un'alternativa sensata all'incenerimento dei rifiuti".

Mantenere un'ampia gamma di tecnologie

"In BASF, coordiniamo i nostri sforzi per la sostenibilità della plastica, che si compone di tre fasi chiave del ciclo di vita del prodotto: produzione, utilizzo e riciclo. Per quest'ultimo, offriamo un'ampia gamma di soluzioni, perché siamo convinti che molti metodi debbano integrarsi a vicenda per raggiungere gli obiettivi prefissati. Diamo priorità al riciclo meccanico e ne miglioriamo costantemente l'efficienza. Allo stesso tempo, il tipo di rifiuto e il grado di selezione determinano la tecnologia più adatta. Siamo convinti che tecnologie complementari come il riciclo chimico, che include pirolisi, depolimerizzazione e gassificazione, siano necessarie per promuovere ulteriormente l'economia circolare e ridurre i rifiuti plastici che ancora oggi finiscono in discarica o vengono inceneriti", spiega il Dott. Martin Jung, Presidente della divisione Performance Materials di BASF. "Per utilizzare in modo ottimale le diverse opzioni di recupero dei rifiuti e sviluppare ulteriormente tutte le tecnologie in parallelo, è essenziale un quadro normativo adeguato".

Contesto: Riciclo chimico e bilancio di massa

Il riciclaggio chimico può trattare rifiuti plastici che non possono essere riciclati meccanicamente per motivi tecnici, economici o ecologici. La gassificazione è una variante del riciclaggio chimico che può convertire flussi di rifiuti particolarmente misti in nuove materie prime preziose, ad esempio per la produzione di plastica. Quando vengono immesse in impianti di produzione di grandi dimensioni, complessi e a funzionamento continuo come il BASF Verbund, queste nuove materie prime circolari vengono miscelate con materie prime fossili convenzionali e trasformate in precursori plastici. Le nuove materie prime (secondarie) vengono attribuite utilizzando l'approccio del bilancio di massa. Prodotti e siti sono certificati da revisori indipendenti secondo sistemi riconosciuti a livello internazionale come ISCC PLUS o REDcert². Grazie all'elevata qualità delle nuove materie prime, i prodotti risultanti hanno la qualità di nuovi beni e soddisfano i severi requisiti delle materie plastiche ad alte prestazioni, in quanto sono particolarmente richieste per i componenti automobilistici rilevanti per la sicurezza.

Nel 2024, BASF ha generato vendite per 65,3 miliardi di euro.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ha sede a Stoccarda-Zuffenhausen.

BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH colma il divario tra ricerca accademica e sviluppo tecnologico attraverso la ricerca e lo sviluppo applicati e orientati all'industria nei settori della bioenergia, dell'economia sostenibile basata sulle biotecnologie e dei sistemi energetici a prova di futuro.