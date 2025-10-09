Il super campione Rovanpera si ritira dai rally: ecco cosa farà ora 

Kalle Rovanpera dice addio al mondo del rally. A fine 2025 , il finlandese classe 2000 saluterà definitivamente il WCR , la serie che lo ha consacrato tra i grandi della disciplina. Nel 2022 è entrato nella storia come il più giovane campione del mondo di sempre a soli 22 anni, per poi bissare il titolo l'anno successivo, nel 2023 . La sua carriera ha preso una svolta già nel 2024 , quando aveva scelto un programma part-time nel Mondiale Rally , affiancando alle gare WRC le prime esperienze in pista: dalle competizioni GT fino alla Porsche Carrera Cup , con anche una partecipazione alla tappa di Monza della serie italiana. Nel 2025 era tornato a tempo pieno con Toyota , attualmente è terzo in classifica alle spale di Ogier e Evans , ma ha scelto di annunciare che questa sarà la sua ultima stagione nel mondiale.

Il comunicato: ringraziamenti e nuove sfide

La notizia è arrivata tramite un comunicato diffuso oggi, giovedì 9 ottobre. "Cara comunità dei rally, ho deciso di ritirarmi dal Campionato del Mondo Rally. Questa decisione non è stata facile, ma so che è quella giusta per me, per poter inseguire altri sogni nel motorsport. Mi sono innamorato dei rally da bambino, con la possibilità di iniziare a guidare in giovanissima età. Il mio sogno era di diventare un pilota del WRC, vincere una gara e un giorno diventare Campione del Mondo. Sono orgoglioso di aver raggiunto questi obiettivi e mi allontano da questo sport con profonda gratitudine". Un messaggio pieno di emozioni e riconoscenza: "Voglio ringraziare in modo speciale il mio fidato copilota Jonne, la mia famiglia, il mio team personale e i miei partner, il mio primo copilota Risto che mi ha guidato quando ero solo un bambino, fidandosi di me. Ti sarò sempre grato. Voglio ringraziare ogni team che mi ha dato un'opportunità, in particolare tutti in TGR-WRT. E, soprattutto, voi fan: grazie per il vostro costante supporto e per le forti emozioni che mi avete trasmesso".

Super Formula e Formula 2: il nuovo cammino

Il ritiro dal WRC non significa un addio alle corse, anzi, Rovanpera ha già fissato i suoi prossimi obiettivi: "Sono orgoglioso di quanto fatto fino ad ora, ma vincere un numero record di titoli non è mai stato il mio obiettivo. Ora è tempo di inseguire altri sogni nelle gare da circuito. Capisco che questa mossa sia sorprendente, azzardata e molto ambiziosa. Però, ci sto lavorando da un pò. Sono grato a Toyota per il supporto e sono felice di annunciare che correrò in Super Formula nel 2026. Inoltre, mi preparerò a correre in Formula 2 nel 2027. Toyota ripone tanta fiducia in me e nel percorso che abbiamo attentamente strutturato. Sono super motivato di iniziare e lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi e riscrivere la storia". Il motorsport perde uno dei talenti più puri dei rally, ma guadagna un pilota pronto a reinventarsi. A soli 25 anni, Kalle Rovanpera non chiude la porta alla velocità, ma cambia strada: dal fondo sterrato alle piste, con la stessa ambizione che lo ha reso un campione.