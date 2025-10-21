Macron e Ducati a tutto gas: nasce la capsule collection dedicata al padel e all’attività sportiva

Un incontro tra due mondi apparentemente distanti, ma uniti da radici comuni e dallo stesso spirito di eccellenza. Macron e Ducati , aziende simbolo dell'innovazione e della qualità " made in Bologna ", hanno presentato la loro prima collaborazione ufficiale: la capsule collection Macron x Ducati , una linea activewear pensata per chi vive lo sport con passione e stile, con un focus particolare sul padel, disciplina sempre più amata anche tra gli appassionati di motorsport. La collezione unisce il know-how tecnico di Macron nello sportswear e l'inconfondibile design Ducati , creando un perfetto equilibrio tra funzionalità e identità estetica.

Una collezione tra performance e stile italiano

La Macron x Ducati è composta da due racchette top di gamma (Hero Pro Power e Hero Pro Control) differenziate per forma e caratteristiche tecniche, due t-shirt (disponibili in rosso e in nero) con un design moderno e linee pulite, pantaloncini con tasche ideali per il gioco, e una felpa perfetta per il riscaldamento o per i momenti di relax post-partita. A completare la linea, la Anthem Jacket, un capo pensato per chi desidera indossare la propria passione anche fuori dal campo, combinando comfort sportivo e stile distintivo. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali tecnici di alta qualità, frutto della continua ricerca di Macron (partner di oltre 100 club e federazioni sportive nel mondo, tra cui il Bologna e Lamborghini). Il design riprende invece i principi estetici delle moto Ducati, valorizzando le linee essenziali e il carattere deciso delle "Rosse" di Borgo Panigale. “Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa collaborazione con Macron, un’azienda che, come Ducati, crede nella qualità, nell’innovazione e nella forza delle proprie radici. Insieme abbiamo voluto raccontare il gusto italiano per la performance e per lo sport, esplorando un contesto per noi nuovo come il padel. Trovo sempre affascinante vedere come la stessa passione che ci guida sui circuiti possa trovare nuove forme di espressione, con Macron che ha saputo interpretare il nostro DNA con cura e autenticità in questo progetto” ha commentato Claudio Domenicali, CEO Ducati. Entusiasmo condiviso anche da Gianluca Pavanello, CEO di Macron: "Siamo davvero felici di questa prima collaborazione con Ducati, un brand iconico con cui abbiamo molti valori in comune. Le sedi delle due aziende distano pochi km ed è straordinario pensare che entrambe le realtà, puntando sul gusto dello stile italiano e sulla ricerca dell’eccellenza tecnica, siano riuscite ad emergere a livello mondiale in due settori particolarmente competitivi. Sono certo che gli appassionati Ducatisti di tutto il mondo apprezzeranno la qualità dei prodotti di questa linea”.