Addio ad Andrea De Adamich: il mondo dei motori piange l’ex pilota, aveva 84 anni

Il mondo dei motori è in lutto: è morto Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e iconico volto della televisione italiana. Aveva 84 anni. Nato a Trieste nel 1941, De Adamich è stato una delle figure più complete e rispettate del panorama automobilistico italiano, capace di unire talento in pista e competenza davanti alle telecamere. Il suo debutto nelle competizioni risale al 1962, ma già nel 1965 conquistò il titolo italiano di Formula 3, attirando l’attenzione dell’Alfa Romeo, che decise di puntare su di lui.