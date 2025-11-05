Addio ad Andrea De Adamich: il mondo dei motori piange l’ex pilota, aveva 84 anni
Il mondo dei motori è in lutto: è morto Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e iconico volto della televisione italiana. Aveva 84 anni. Nato a Trieste nel 1941, De Adamich è stato una delle figure più complete e rispettate del panorama automobilistico italiano, capace di unire talento in pista e competenza davanti alle telecamere. Il suo debutto nelle competizioni risale al 1962, ma già nel 1965 conquistò il titolo italiano di Formula 3, attirando l’attenzione dell’Alfa Romeo, che decise di puntare su di lui.
La Formula 1 e la tv da commentatore
De Adamich approdò in Formula 1 nel 1968, correndo in cinque stagioni con team prestigiosi come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. In quegli anni condivise il box con campioni del calibro di Jackie Ickx e Chris Amon, alternando la massima serie a diverse categorie internazionali. Dopo il ritiro dalle corse nel 1974, Andrea De Adamich trovò una nuova dimensione come telecronista sportivo, diventando una delle voci più riconoscibili e amate della TV italiana. Nel 1991 fondò a Varano de’ Melegari il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo la sua storica collaborazione con Alfa Romeo e dedicandosi alla formazione dei conducenti, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale. Per i suoi meriti sportivi e professionali, il 2 giugno 2022 fu insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.