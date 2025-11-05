Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Addio ad Andrea De Adamich: il mondo dei motori piange l’ex pilota, aveva 84 anni

Addio ad Andrea De Adamich: il mondo dei motori piange l’ex pilota, aveva 84 anni

Aveva corso anche in Formula 1, poi era diventato un iconico volto della televisione italiana. Gli esordi nel 1962
2 min

Il mondo dei motori è in lutto: è morto Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e iconico volto della televisione italiana. Aveva 84 anni. Nato a Trieste nel 1941, De Adamich è stato una delle figure più complete e rispettate del panorama automobilistico italiano, capace di unire talento in pista e competenza davanti alle telecamere. Il suo debutto nelle competizioni risale al 1962, ma già nel 1965 conquistò il titolo italiano di Formula 3, attirando l’attenzione dell’Alfa Romeo, che decise di puntare su di lui.

La Formula 1 e la tv da commentatore

De Adamich approdò in Formula 1 nel 1968, correndo in cinque stagioni con team prestigiosi come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. In quegli anni condivise il box con campioni del calibro di Jackie Ickx e Chris Amon, alternando la massima serie a diverse categorie internazionali. Dopo il ritiro dalle corse nel 1974, Andrea De Adamich trovò una nuova dimensione come telecronista sportivo, diventando una delle voci più riconoscibili e amate della TV italiana. Nel 1991 fondò a Varano de’ Melegari il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo la sua storica collaborazione con Alfa Romeo e dedicandosi alla formazione dei conducenti, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale. Per i suoi meriti sportivi e professionali, il 2 giugno 2022 fu insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori

Da non perdere

Berger: "Ferrari, ricostruire richiede tempo"Moto3, Dettwiler è uscito dalla terapia intensiva
Unisciti alla community