La House of BMW Italia di San Donato Milanese diventa “lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro” per un pomeriggio

San Donato Milanese. La House of BMW Italia di San Donato Milanese, recentemente inaugurata, si è trasformata per un pomeriggio speciale e ha richiamato l’atmosfera dello stadio San Siro per la consegna di 20 vetture al Milan per la stagione 2025-2026. L’ambientazione di questa esperienza all’interno della House of BMW Italia si ispira, infatti, alla magica atmosfera che accompagna i calciatori del Milan in ogni partita casalinga, fatta di rituali consolidati: dal parcheggio sotterraneo, agli spogliatoi, fino al riscaldamento sul campo.

Le automobili consegnate al Milan includono i modelli BMW X5, X6 e X7. Ma anche la nuova BMW iX3, simbolo della mobilità sostenibile e all’avanguardia di BMW, è scesa in campo insieme ai giocatori della prima squadra per raccontare un modo condiviso di immaginare il futuro.

“È davvero un grande onore per me e per BMW Italia ospitare il Presidente Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri e la prima squadra di AC Milan nella nostra nuova House of BMW Italia, un luogo pensato per le persone: quelle che lavorano qui, i partner speciali, gli amici del brand, i clienti e i media”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. “Consegnare le auto per la nuova stagione in questo contesto, ricreando l’atmosfera e le emozioni dello stadio, dal tunnel agli spogliatoi”, ha proseguito Di Silvestre, “è il segno dei valori che ci uniscono: passione, lavoro, gusto della sfida, attenzione per i dettagli, rispetto dell’avversario, voglia di vincere e contribuire alla società. Anche questo testimonia lo spirito unico della nostra partnership!”

“Desidero ringraziare BMW e il Presidente Massimiliano Di Silvestre per questa splendida accoglienza”, ha dichiarato il Presidente del Milan, Paolo Scaroni. “È un piacere essere qui nella nuova House of BMW Italia, uno spazio che riflette perfettamente i valori che condividiamo. Questa partnership, che entra nel suo quinto anno, unisce due brand globali, eccellenze nei rispettivi settori, guidati da una visione comune fatta di innovazione, ricerca dell’eccellenza e responsabilità verso le comunità che rappresentiamo. Guardiamo con entusiasmo ai prossimi anni, certi che questo percorso comune continuerà a generare valore e soddisfazioni, dentro e fuori dal campo”, ha concluso Scaroni.

L’evento realizzato nella House of BMW Italia di San Donato Milanese ha simboleggiato il percorso condiviso di eccellenza, determinazione e innovazione che unisce BMW e AC Milan, guidando insieme verso il successo sportivo e tecnologico ed è stato anche un’importante occasione di condivisione con i collaboratori di BMW Italia, che hanno avuto la possibilità di partecipare a uno scatto collettivo insieme ai protagonisti della giornata, rafforzando così lo spirito di squadra e l’appartenenza al brand".