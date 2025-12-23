Il trionfo Ferrari nel WEC: lo speciale esclusivo da martedì 30 dicembre in edicola con Autosprint
La stagione 2025 si chiude con un numero da collezione. Con Autosprint 52 celebriamo l’impresa Ferrari nel Mondiale Endurance e il capolavoro firmato dalla 499P
La stagione si chiude e, con essa, arriva anche l'ultimo numero di Autosprint del 2025. Un'annata intensa, ricca di emozioni e di grandi storie di motorsport, che merita un finale all'altezza del percorso vissuto. Per questo, Autosprint sceglie di celebrare la straordinaria impresa del Cavallino Rampante nel Campionato Mondiale Endurance, che ha visto la Ferrari 499P affermarsi come protagonista assoluta della scena internazionale. Con il numero 52, in uscita in tutte le edicole il 30 dicembre 2025, sarà disponibile uno speciale esclusivo interamente dedicato alle gesta della squadra guidata da Antonello Coletta. Un racconto approfondito e da collezione, pensato per chi vive il motorsport con passione e continua a riconoscere nella carta stampata un valore unico e senza tempo. Corri in edicola: lo speciale sulla Ferrari nel WEC è disponibile solo con il numero 52 di Autosprint. Un appuntamento imperdibile da non farsi scappare per chi vuole chiudere il 2025 nel segno del Cavallino