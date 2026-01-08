Tra queste, grande attenzione viene data al rivoluzionario proiettore a punti con ampio campo visivo (110° × 85°), progettato per migliorare la salute e la sicurezza a bordo dei veicoli. In combinazione con il software proprietario trinamiX e una telecamera a infrarossi, questa tecnologia offre funzionalità di rilevamento avanzate, tra cui l'autenticazione facciale sicura, il monitoraggio remoto dei parametri vitali, la mappatura 3D della distanza per l'attivazione ottimizzata degli airbag e il riconoscimento del corretto e sicuro posizionamento delle cinture di sicurezza. L'ampio campo visivo del proiettore consente il monitoraggio simultaneo sia del conducente che del passeggero anteriore, riducendo la necessità di sensori multipli.

Rivoluzionario monitoraggio dei parametri vitali

La tecnologia cattura i riflessi della luce emessa dal proiettore laser nello spettro del vicino infrarosso, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale per ricavare i parametri vitali. La soluzione è progettata per identificare situazioni di stress o potenziali emergenze mediche in auto, monitorando la frequenza cardiaca in tempo reale. Queste informazioni possono attivare funzioni di sicurezza volte a salvaguardare il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada in situazioni di emergenza.

Ottimizzazione di sicurezza e comfort

Il proiettore laser a punti, sicuro per la vista, è una soluzione compatta ma potente che supporta un'ampia gamma di applicazioni:

-Monitoraggio dei sedili anteriori: un singolo modulo che combina un proiettore a punti wFoV (110° × 85°) con una telecamera da 5 MP copre sia il conducente che il passeggero per una maggiore sicurezza dei sedili anteriori.

-Rilevamento remoto dei parametri vitali: il monitoraggio non invasivo garantisce un'esperienza fluida e confortevole per gli utenti, a supporto della salute e del benessere di entrambi gli occupanti dei sedili anteriori.

-Riconoscimento avanzato delle cinture di sicurezza: il rilevamento dei materiali garantisce il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza per gli occupanti dei sedili anteriori.

-Gestione precisa del sistema di ritenuta: la mappatura 3D in tempo reale consente l'attivazione personalizzata degli airbag e il rilevamento del corretto posizionamento delle cinture di sicurezza per una migliore protezione dei passeggeri.

-Autenticazione facciale sicura: per l'identificazione del conducente e l'autorizzazione dei pagamenti in auto.

"Le case automobilistiche desiderano soluzioni sicure, adattabili e facili da integrare. Combinando la tecnologia trinamiX con l'esperienza dei nostri partner, offriamo una soluzione di rilevamento flessibile che migliora la sicurezza e il comfort dell'utente in ogni viaggio", ha affermato Wilfried Hermes, Direttore Automotive and Consumer Electronics Nord America ed Europa di trinamiX GmbH.

Misurazione non invasiva del tasso alcolemico nel sangue

Insieme ad AUMOVIO trinamiX GmbH presenta anche una soluzione innovativa e non invasiva per la misurazione del tasso alcolemico nel sangue, pensata per veicoli privati ​​e commerciali. Progettata per migliorare la sicurezza stradale e rispondere alla crescente domanda normativa di sistemi innovativi di monitoraggio del conducente, questa tecnologia all'avanguardia consente una misurazione precisa e in tempo reale della concentrazione di alcol nel sangue semplicemente toccando un sensore con la punta del dito.

Questo approccio all'avanguardia utilizza una luce invisibile nel vicino infrarosso che interagisce con le molecole di etanolo presenti nei tessuti sottocutanei. Analizzando il riflesso unico di questa luce, gli algoritmi avanzati del sistema basati sull'intelligenza artificiale possono ricavare il contenuto di alcol nel sangue di una persona. La funzionalità e le prestazioni di questa tecnologia sono state convalidate scientificamente attraverso uno studio clinico.

TrinamiX fornisce le competenze in spettroscopia e rilevamento ottico, mentre AUMOVIO offre un know-how completo nella progettazione e integrazione di sistemi per veicoli. Il sistema può essere configurato per soddisfare diversi requisiti di mercato e soglie di legge.

I principali vantaggi del sensore miniaturizzato per spettroscopia NIR includono:

-Comodità non invasiva: basato sul tocco, non è necessario che l'utente soffi nel dispositivo;

-Letture in tempo reale: risultati forniti in pochi secondi per garantire l'efficienza operativa;

-Integrazione perfetta nei veicoli: compatto e adattabile a diverse posizioni del veicolo per favorire l'accettazione da parte dell'utente;

-Eccellente progettazione e integrazione dei sistemi automobilistici grazie alla partnership con AUMOVIO.