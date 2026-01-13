Corriere dello Sport.it
Ex pilota di Formula 1 arrestato per rissa violenta negli Stati Uniti: chi è e cos'è successo© Getty Images

Ex pilota di Formula 1 arrestato per rissa violenta negli Stati Uniti: chi è e cos'è successo

Litigio in una gara di kart negli USA ed è andato subito in prigione: il motivo
TagsF1Antonio Pizzonia

Antonio Pizzonia, ex pilota brasiliano di Formula 1, è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aggressione durante un evento di kart negli USA. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei principali media internazionali e del motorsport. Secondo le informazioni disponibili, il 45enne Pizzonia è stato arrestato sabato 10 gennaio nella Contea di Montgomery (Texas) dopo un alterco avvenuto a margine di una gara della SuperKarts! USA Winter Series, una competizione di kart a cui partecipava il figlio. Secondo le informazioni disponibili, il 45enne Pizzonia è stato arrestato sabato 10 gennaio nella Contea di Montgomery (Texas) dopo un alterco avvenuto a margine di una gara della SuperKarts! USA Winter Series, una competizione di kart a cui partecipava il figlio.  Le autorità locali avrebbero confermato che Pizzonia è stato portato in carcere nel pomeriggio di sabato e in seguito rilasciato su cauzione dopo aver pagato la somma richiesta dal tribunale.  Secondo alcune fonti, l’ex pilota sarebbe intervenuto in un diverbio tra suo figlio e il padre di un altro pilota, dando luogo a un’aggressione fisica. Tuttavia, i dettagli precisi su ciò che ha scatenato la reazione non sono stati ufficialmente chiariti dalle autorità finora.

Chi è Pizzonia e le sue gare in F1

Antonio Reginaldo Pizzonia Júnior, nato nel 1980 a Manaus, Brasile, è noto per la sua carriera nel motorsport. Dopo aver iniziato nelle formule minori europee, Pizzonia ha corso in Formula 1 tra il 2003 e il 2005 per i team Jaguar e Williams. In totale ha disputato 20 Gran Premi nella massima serie automobilistica mondiale, ottenendo qualche piazzamento nei punti, ma senza mai salire sul podio.

Tutte le news di Motori

