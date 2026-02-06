Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Nuovo accordo tra Sky e WorldSBK: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella casa dello sport per i prossimi 2 anni

Sky acquisisce in esclusiva i diritti di trasmissione di SBK, SPB e SSP fino alla stagione 2027 compresa. Tutte le gare anche in chiaro su TV8
2 min

Sky e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche i prossimi 2 anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa, con tutte le gare visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Inoltre, nel nuovo biennio, in diretta sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWCR.

Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia: "Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSBK e di continuare a offrire agli appassionati l’emozione unica di questo importante campionato mondiale, valorizzato dal nostro racconto sportivo. Dopo l’annuncio del nuovo accordo per i campionati mondiali di MotoGP, Moto2 e Moto3, questa nuova sinergia conferma quanto il motorsport sia centrale per Sky, che continuerà a garantire un’esperienza di visione di altissimo livello".

Gregorio Lavilla, WorldSBK Executive Director: "Le radici del WorldSBK affondano in Italia e Sky Italia è da anni un partner solido e affidabile. Questo rinnovo garantisce una copertura costante e di alta qualità del nostro campionato e rende il WorldSBK accessibile a un vasto pubblico, sia in pay TV che in chiaro".

Per ognuno dei weekend del calendario, sui canali di Sky Sport in programma le appassionanti gare in pista a partire dall’inizio del campionato 2026, previsto per il fine settimana 20-22 febbraio sul circuito di Phillip Island, Australia.
Sky si conferma così punto di riferimento per il motorsport mondiale grazie a un’offerta ricchissima che include il campionato del mondo di Formula 1, Formula 2, Formula 3, MotoGP, Moto2, Moto3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora.
News in tempo reale, interviste e rubriche anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e nella sezione premium Sky Sport Insider, sull’App e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

