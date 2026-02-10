Un brutto incidente automobilistico, avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio lungo la Superstrada di San Marino, ha coinvolto la Mercedes 4000 cc, automobile in uso alla società di Kimi Antonelli , il giovane talento della Formula 1 residente a San Marino. Un dettaglio che ha fatto scalpore e che ha aperto il dibattito sulla sicurezza di tali veicoli. La vettura con targa italiana è rimasta coinvolta in un incidente nei pressi del Castello di Serravalle, vicino all'incrocio con via Ranco, nel corso della notte.

Il giallo sulla guida

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web: l'assenza di informazioni dettagliate sull'incidente e sulla persona che era alla guida (l'unica info disponibile è che si trattava di una vettura in uso alla società del pilota di Formula 1), ha contribuito ad alimentare il giallo. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto e i danni provocati all'automobile, non si sono registrati problemi alle persone che erano all'interno del veicvolo.